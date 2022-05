“Sparami Mbietto” è il nuovo singolo del valdianese Totino Melillo

Dopo il successo di “Vierno”, che ha ufficializzato la nuova fase urban di Totino Melillo e ha visto l’artista in oltre 300 emittenti radiofoniche Italiane ed estere, l’artista di Sala Consilina esce con il brano “Sparami Mbietto”. Totino Melillo è un artista che da oltre 10 anni porta avanti il suo progetto solista che lo ha visto esibirsi su innumerevoli palchi del territorio campano e incidere due album: “Ce penza o’ core” e il più recente nel 2018, “Cagna stu disco.” Fin da piccolo nutre una profonda passione per il canto, che lo porta ad approfondire le sue competenze studiando a Napoli per tre anni e successivamente a concretizzare primi sogni e ambizioni di gioventù, unisce alle splendide doti canore, semplicità e tenacia tipiche di un ragazzo vivace di provincia, gli piace esplorare al di fuori della sua zona di comfort e non rimanere fermo negli standard di genere musicale. Il singolo “Sparami Mbietto”, che letteralmente tradotto significa “Sparami in petto”, è stato prodotto da Uanmness ed esce su tutti gli store digitali per 33db Good Noise. Il connubio fra l’artista e l’etichetta è nato proprio qualche mese fa, quando l’artista aveva presentato il primo singolo ufficiale e la 33db Good Noise aveva aperto le porte per rivendicare il suo spazio all’interno della discografia Italiana. E’ un brano romantico e giocoso, parla della fase più coinvolgente dell’innamoramento, quella in cui la persona amata sembra sconvolgere le proprie abitudini sempre e solo in positivo. Nonostante si viva in un mondo frenetico, l’amore arriva per scombussolare tutto e rendere gli ostacoli della vita più sopportabili e la routine sempre più pressante. La stessa cosa avviene con i difetti della persona amata, che, soprattutto all’inizio, perdono importanza e risultano di poco conto rispetto alle sensazioni di meraviglia date dal suo sguardo o da un suo semplice gesto.

“Per sparam mbietto” intendo il “colpo al cuore” causato dallo sguardo della donna – racconta Totino – Nel brano parlo di un parallelismo tra il benessere scaturito da gesti semplici e “il colpo al cuore” di un proiettile, quasi per descrivere la velocità e la forza con cui l’amore arriva nella vita delle persone, 9mm d’amore diventa la dimensione in cui la mia confusione scompare per dar spazio all’emozioni dell’innamoramento”

Il brano, il cui produttore Uanmness definisce “Pop nelle intenzioni, rnb nelle linee melodiche” vanta un sound massiccio fatto di ritmiche e strumenti anni 40\50 unito a batterie e synth elettronici più attuali. Viene pubblicato senza una visione video sarà sicuramente apprezzato dal pubblico e dalle radio. Inoltre, questo singolo si aggiunge ad altri tasselli che piano piano stanno formando il disco della prossima uscita dell’artista valdianese.