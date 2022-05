“Gravi carenze di personale da Vallo della Lucania a Polla”. La denuncia di Pierro

La carenza di personale nei presidi ospedalieri salernitani, partendo da quello di Agropoli, fino ad arrivare all’ospedale di Polla è l’argomento cardine dell’interrogazione al Presidente della Giunta Regionale della Campania, presentata dal consigliere regionale della Lega, Attilio Pierro.

“Il Presidio Ospedaliero di Vallo della Lucania versa in una grave carenza di personale di ogni ordine e grado, sottolinea Pierro, i cui effetti si ripercuotono sia sulla funzionalità di alcuni reparti e sia sul rimanente personale, obbligato a svolgere numerosissime ore di straordinario per assicurare la copertura dei turni di servizio e raggiungere un target minimo di garanzia dei LEA. “Le UU.OO. Neurochirurgia, Centro Trasfusionale, Malattie Infettive, Chirurgia Vascolare, – scrive l’esponente della Lega nel documento inoltrato al presidente della Giunta – sono i reparti con la maggiore carenza di personale medico, senza dimenticare le difficoltà esistenti nelle Unità Oculistica e Otorino, accorpati da anni, Cardiologia e Urologia. Per quanto riguarda il Presidio ospedaliero di Polla, la riattivazione dei posti letto della medicina, chiusi in occasione dell’emergenza Covid-19, di grande importanza per il territorio, oltre al potenziamento della dotazione organica del personale sanitario, richiede con urgenza la definizione di percorsi che mettano in sicurezza utenti e lavoratori attraverso le modifiche strutturali . Il reparto di Medicina, spiega Pierro, è allocata sullo stesso piano ma in due corridoi non comunicanti tra loro. In alcune Unità Operative, denuncia Pierro – con funzione di alta specialità, allo stato hanno soltanto due Dirigenti Medici in servizio, tanto da non poter garantire il servizio d’urgenza nelle ore notturne e che talvolta si vedono costretti ad inviare all’esterno i campioni di sangue per la loro lavorazione. La situazione descritta per l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, è la stessa registrata anche per gli altri P.O. della Provincia di Salerno.