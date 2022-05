Botta e risposta sul web tra Carfagna e De Luca: tra foto e post pungenti

Ennesima querelle tra De Luca e Carfagna: due politici di schieramenti diversi ma di uguale provenienza territoriale: Salerno. Ci si aspetterebbe, forse, un atteggiamento diverso, ma sul loro botta e risposta “parlano” oltre che le parole anche i post sul web. Il primo è quello della Carfagna che postando la foto di un noto digestivo scrive: “Ho inviato questa confezione di Maalox al presidente De Luca: a volte può capitare che mentre tu fai “ammuina” gli altri fanno i fatti. Suvvia non te la prendere”. E’ seguito, un altro post di De Luca: “Colpita…”con tre puntini sospensivi. Ritornando ai fatti, non è difficile capire che la Ministra per il Sud ed il Presidente della Giunta Regionale della Campania, prima di parlarsi tra di loro, hanno deciso di punzecchiarsi sul web. In sostanza tutto nasce dalla decisione di De Luca e successive dichiarazioni di disertare il “Forum verso Sud”, l’iniziativa organizzata proprio dalla Carfagna, tenutasi nella loro città, per l’appunto Salerno, alla quale hanno preso parte alcuni membri del Governo e diversi presidenti di regioni del Sud Italia . De Luca ha spiegato anche il perché della sua assenza: “Mi pare di rilevare un eccesso di propagandismo, di demagogia criptopartitica, ha sottolineato. Comincio a rilevare che sono più iniziative di marchio Forza Italia che istituzionali, ma mi posso anche sbagliare”. Ma De Luca, come spesso fa ha ancor di più rincarato la dose aggiungendo: “ Vedo anche che è in programma un’altra iniziativa la prossima settimana nella nobile città di Salerno, nella quale vengono convocati tutti i sindaci per un pre-tavolo per discutere. Visto che i pre-tavoli dal punto di vista istituzionale non esistono, mi pare che vada accentuandosi questo carattere criptopolitico anzi criptopartitico. Se è così – ha concluso – non va bene o per lo meno non mi interessa, ho da fare cose serie e tempo da perdere non ne ho”. Da qui la replica piccata della Ministra Carfagna. Ma De Luca non ha mollato la presa, indirizzando, ovviamente, un “Colpita…” alla Carfagna.