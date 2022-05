Canile Comprensoriale. L’Asl revoca protocollo con Comunità Montana: “Non ha rispettato gli accordi”

Non c’è fine alla lunga storia al rifugio comprensoriale di Sala Consilina. Nell’ottobre del 2020 con la ratifica di un protocollo di intesa tra diversi soggetti istituzionali tra cui Asl Salerno e la Comunità Montana Vallo di Diano sembrava intravedersi la luce in fondo al lungo e oscuro tunnel dell’apertura di una struttura di grande importanza per il territorio del Vallo di Diano attanagliato dal problema randagismo.

Il protocollo prevedeva che “l’importo da corrispondere alla Comunità, a fronte di una serie di attività, fosse pari a complessivi 120 mila euro e che l’Asl Salerno avrebbe contribuito, solo per la seconda e la terza annualità, per 20 mila euro annui”. Ed invece, con una delibera dell’Asl Salerno del 18 maggio il protocollo viene sostanzialmente annullato. La motivazione è riportata proprio nella delibera dell’azienda sanitaria salernitana: “Il Direttore della U.O.C. Sanità Animale, Dott. Gerardo Paraggio, ha evidenziato “…che la Comunità Montana non ha provveduto a mettere in atto le attività previste in detta deliberazione…” e che, conseguentemente la Asl di Salerno non ha versato quanto dovuto”. In sostanza, secondo l’Asl Salerno, l’ente montano del Vallo di Diano non ha messo in atto quanto previsto dal protocollo e di conseguenza non ha ricevuto i 20 mila euro annui dall’Asl. In più, la delibera, riporta anche la richiesta del dirigente Paraggio: “nella medesima comunicazione, il Direttore ha chiesto la revoca della deliberazione in parola ferma restando la necessità di prevedere l’utilizzo dei locali da adibire ad ambulatorio. Quindi, con l’adozione di un atto diverso si provvederà a stabilire come utilizzare i locali da adibire ad ambulatorio. L’Asl Salerno, con una delibera del Direttore Generale ha quindi revocato la deliberazione relativa al protocollo d’intesa”.