Lunedì i container di rifiuti italo tunisini saranno tutti trasferiti a Persano. Poi la caratterizzazione

Nel giro di pochi giorni il trasferimento dei 213 container con i rifiuti “italo tunisini” nell’area militare di Persano si concluderà. I tempi si sono dilatati a causa di alcuni rallentamenti del traffico portuale. L’ultimo viaggio è previsto per il 23 maggio. Lunedì prossimo quindi tutti container saranno parcheggiati, in modo provvisorio come promesso dalle autorità e come auspicano amministratori e cittadini della Piana del Sele, nell’area militare di Persano. Non sarà però l’ultimo capitolo dell’intrigo internazionale sul traffico di rifiuti internazionali che ha visto coinvolte un’azienda di Polla, la Sra, una di Sousse in Tunisia e per motivi diversi anche le autorità pubbliche. Il prossimo capitolo riguarderà gli indagati e soprattutto la Procura lucana che dovrà caratterizzare, con un perito di parte, i rifiuti all’interno dei container. Al porto di Salerno – infatti – sono stati aperti solo 30 container per un esame esterno da parte del corpo specializzato dei vigili del fuoco per capire se c’era radioattività. A Persano, invece, verranno estrapolati dei campioni dei rifiuti, per essere caratterizzati in un laboratorio scelto dalla Procura di Potenza. Per accorciare i tempi di questa vicenda che si trascina da due anni, il gip non nominerà un esperto del Tribunale, lo faranno solo la Procura e ovviamente indagati. La caratterizzazione, infatti, sarà un esame unico e irripetibile. Una sorta di autopsia dei rifiuti. Le analisi dovranno chiarire se i rifiuti ritornati dalla Tunisia hanno lo stesso codice della partenza: il 191212, rifiuti non pericolosi, scarti di lavorazione. Gli accertamenti degli inquirenti non sono basati solo sulla natura dei rifiuti, elemento comunque fondamentale per lo sviluppo delle indagini, ma anche sul voluminoso dossier cartaceo fatto di autorizzazioni, documentazioni, richieste e quanto altro. Si tratta di un lavoro molto assai voluminoso.