Si arricchisce il piano dell’offerta formativa all’IIS “ M.T.Cicerone” con i corsi ITS

Al Cicerone di Sala Consilina, ai nastri di partenza, i corsi ITS (Istituti Tecnici Superiori), costituenti la formazione ad alta specializzazione tecnologica post diploma, trattasi di scuole dell’eccellenza con ottime prospettive di crescita per il futuro.

Il piano formativo degli ITS prevede un mix di teoria e pratica che consente di acquisire le competenze adatte per affrontare le sfide dell’innovazione e del lavoro del futuro.

Esistono da più di dieci anni in Italia e sono finanziati dal MIUR, dal MISE e dalle Regioni nell’ambito dei programmi regionali.

I corsi degli Istituti Tecnici Superiori sono rivolti ai giovani in possesso di diploma di maturità, che non abbiano compiuto il 35°anno di età e che intendono affrontare un’esperienza di formazione terziaria professionalizzante e non accademica.

Il corso riguarderà l’area della MANIFATTURA MECCANICA MA.ME.“Area Tecnologica Nuove Tecnologie per il Made in Italy ‐ Sistema Meccanica”, Tecnico superiore per l’automazione ed i sistemi meccatronici, Automazione dei sistemi produttivi per l’automotive, l’industria e la robotica 2022/2024.

Il corso sarà diviso in quattro semestri con un orario complessivo di 1800 ore.

A seguito del conseguimento del titolo si otterranno Crediti Formativi (CFU) spendibili in ogni Università corredato dall’EUROPASS.

Per qualsiasi informazione inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica:

its@istitutocicerone.edu.it