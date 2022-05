Basket, Serie C Gold: La Diesel Tecnica cade al PalaZingaro in semifinale, gara1 alla Miwa Benevento

La Diesel Tecnica di Sala Consilina cade per la prima volta in questo campionato sul terreno amico del PalaZingaro. La Miwa Benevento s’impone per 76 a 70 dopo una partita tirata e giocata a ritmi elevati. Gli ospiti sono una squadra ben rodata per gare di questo livello, i blue boys sono pronti a continuare in un cammino fino ad oggi semplicemente stupendo. Sono i beneventani però a passare subito in avanti grazie a soluzioni ben dirette, la Diesel Tecnica sembra non avere lo smalto dei giorni migliori, ma coach Paternoster riesce comunque a far stare la squadra a galla. La Miwa non sbaglia nulla, mentre alla Diesel Tecnica sembra mancare il solito spirito che ha contraddistinto tutta la stagione. La prima metà di gara vede sempre gli ospiti in vantaggio ed i blue boys ad inseguire. Nel terzo periodo, la partita subisce una svolta la difesa della Diesel Tecnica alza i ritmi gli ospiti cominciano a sentire il peso dei troppi falli commessi e così i padroni di casa

ricuciono lo strappo rientrando prepotentemente in partita. Sembra il momento giusto per assestare il colpo del possibile sorpasso, ma alcune scelte poco precise e abbastanza discutibili, fanno sì che la Miwa resti in vantaggio. I ragazzi di coach Paternoster ce la mettono tutta, ma la maggiore esperienza degli ospiti gioca un ruolo decisivo e alla fine portano a casa gara 1. Il sogno non è svanito, non ancora, la Diesel Tecnica ha ancora una chance per pareggiare i conti e magari ribaltare le sorti di questa semifinale.

Domenico Iuliano,

Ufficio stampa Diesel Tecnica Sala Consilina

Tabellino partita: Misolic 19 punti, Merlo 15, Garcia 11, Comolle e Mbaye 7, Morciano 6, De la Cruz 5

Parziali progressivi: 15-21, 30-39, 46-49, 70-76