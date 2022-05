“Azioni che muovono le montagne”: il primo giugno incontro-dibatto dell’associazione Grotta Briganti e Cacio di Monte San Giacomo

L’associazione Grotta Briganti e Cacio di Monte San Giacomo del presidente Gianluigi Mauriello organizza, il primo giugno, un incontro dal titolo “Azioni che muovono le montagne”. L’evento si terrà nel palazzo Marone alle 10.30. Interverranno gli amministratori del Comune di Monte San Giacomo; della Comunità Montana Vallo di Diano; del Parco del Cilento e Vallo di Diano, del GAL Vallo di Diano, della Provincia di Salerno, per la parte degli enti locali. Per l’Università di Napoli Federico II interverranno con le loro rappresentanze il Dipartimento di Agraria, dipartimento diretto dal presidente dell’associazione, Gianluigi Mauriello; il master in Architettura e progetto per le aree interne e per i piccoli paesi; il master in Gestione e Pianificazione del Paesaggio rurale mediterraneo; il corso di laurea in Scienze Gastronomiche; il corso di laurea in Hospitality Management. Ci saranno poi rappresentanti del terzo settore e piccoli imprenditori locali.

Il filo conduttore sarà quello della Terza Missione Universitaria “che, a mio avviso, – riferisce il neo presidente Gianluigi Mauriello – non può fare a meno dell’associazionismo. Come Dipartimento di Agraria ci torna naturale occuparci di produzioni agroalimentari, e le produzioni delle aree interne non possono e non devono sfuggire al nostro interesse scientifico. Chiuderemo la mattinata di dibattito con una vista ad una struttura di proprietà del Comune, alle falde del Monte Cervati, che l’associazione ha ristrutturato e che è pronta per un’accoglienza turistica di montagna”.