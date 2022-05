“Oltre il filo spinato” è il tema di un progetto del “M.T.Cicerone” di Sala Consilina

“Oltre il filo spinato” è il tema di un progetto realizzato da un gruppo di studenti dell’IIS “M.T. Cicerone” di Sala Consilina, in occasione della Giornata della Memoria.

Il lavoro si ispira alla storia di Heinz Skall, di origine ebrea che ha vissuto un periodo della sua vita a Sala Consilina e dove nasce la storia d’amore con Rita Cairone, contrastata dai tanti ostacoli derivati dalla difficile vita di un ebreo al tempo dei campi di concentramento.

Lo scopo del lavoro didattico, riferiscono le docenti proff. Sara Petti, Annarosa Palladino e Maria Pia Scutiero, coordinatrici del progetto, è stato quello di coinvolgere i ragazzi in un’attività di sensibilizzazione verso temi intramontabili, il progetto ha posto in luce una realtà diversa da quella esclusivamente scolastica, trasmettendo agli studenti competenze digitali e di cultura teatrale.

Inoltre, i partecipanti hanno avuto modo di conoscere, mediante un’intervista da loro realizzata, un testimone diretto, la sig.ra Anna Skall, figlia di Heinz.

Gli studenti sono rimasti entusiasti per la storia d’amore appresa e non solo, tale storia è divenuta un simbolo di grande coraggio e speranza, ambientata in uno dei periodi più bui della storia dell’umanità.

E a testimonianza dei valori che i ragazzi hanno appreso, facendoli propri, hanno pensato bene di divulgarli con la realizzazione di un cortometraggio.

Il corto insieme alla mostra fotografica, dedicati a Heinz Skall e a Rita Cairone, saranno presentati dagli studenti dell’indirizzo IPSIA: Angelo Alagia, Luca Ubaldi, Matteo Godonoga, Denis Marian Todirica, Samuele Mele e Alessia Di Leo, indirizzo Liceo Classico, nella mattinata di martedì 31 maggio presso l’aula magna dell’Itis- Ipsia e nel pomeriggio presso l’auditorium Cappuccini del teatro comunale di Sala Consilina “ Mario Scarpetta”.

Heinz Skall, ebreo di origine cecoslovacca, nato a Vienna, studente all’Università di Bologna, con l’avvento delle leggi razziali in Italia, fu catturato e mandato nel campo di internamento di Campagna. Successivamente trasferito nel “campo di internamento” di Sala Consilina, che risultava ufficialmente solo sulle carte e non come luogo fisico. A Sala, lavorò come fotografo e disegnatore, frequentò la prof.ssa Rita Cairone, salernitana, insegnante del Liceo Classico. Quando la loro relazione fu scoperta, l’insegnante fu trasferita immediatamente ad Amalfi. Al termine del conflitto bellico, la coppia si ritrovò, si sposò ed ebbero due figlie che oggi vivono a Verona.