Salernitana. Presentato l’album delle figurine interattivo che racconta la salvezza in serie A

La Salernitana presenta l’album di figurine celebrative della storica salvezza in serie A e non solo. Figurine ed album in vendita negli store ufficiali e sul sito sentimentogranata.it a partire dal prossimo 2 giugno. Si tratta del terzo volume della collezione di figurine interattive della Salernitana. Ed è un’edizione limitata con 1919 copie numerate.

Macte animo, il motto sociale del club, rappresenta il concentrato di ingredienti utilizzato in campo e… fuori, nelle 103 pagine dell’album, una per ogni anno di vita del club. Sette i capitoli proposti. I colori della squadra, entrati nel “ DNA di una città in cui la passione vibra ventiquattro ore su ventiquattro”. I tifosi; la nuova era granata, nel capitolo 3: “ L’avvento di Danilo Iervolino che ha assicurato la continuità e portato una ventata di aria nuova”; la squadra, i protagonisti: 42 calciatori scesi in campo dalla prima all’ultima partita . C’è chi ha salutato a metà stagione, chi ha dato il suo apporto solo per pochi minuti, chi è arrivato in una situazione di sperata, accettando “il salto nel vuoto” che Iervolino e Sabatini hanno proposto. Lo ha fatto per primo mister Nicola, infondendo al gruppo la convinzione di poter volare. Una pagina e tre figurine per ciascun protagonista nel rendere merito all’intera rosa, suddivisa in ruoli.

E poi, tutto il film del percorso travagliato che ha portato alla salvezza: avvicinando il proprio smartphone alla figurina, sarà possibile riprodurre i gol che hanno costruito i 31 punti utili a far esplodere la piazza di Salerno. Ma la Salernitana non è solo prima squadra: il settore giovanile, con la Primavera in primo piano, quello femminile (altre gioie, promozione in Serie C nazionale), il gruppo eSports e i ragazzi della squadra For Special.