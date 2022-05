Basket, Serie C Gold: la favola continua, una Diesel Tecnica delle meraviglie espugna, in gara 2, la Miwa Benevento

La Diesel Tecnica di Sala Consilina, espugna in maniera perentoria

il campo della Miwa Energia Benevento, con un netto 91–65 che

non ammette repliche. Per nulla demoralizzati dalla sconfitta

subita in casa in gara 1, i ragazzi di coach Paternoster rimettono in

parità la serie della semifinale, non soltanto vincendo su uno dei

campi più difficili della C Gold, ma dimostrando, soprattutto nella

seconda parte della gara, una superiorità tale da mandare in estasi

i tanti tifosi giunti dal Vallo di Diano. Perfette le scelte del coach

potentino, che unite alla grande compattezza dei ragazzi in campo

ed alle geniali giocate dei suoi elementi più rappresentativi,

portano la serie fino a gara 3. All’inizio partono meglio i padroni di

casa, coach Parrillo spera nel fattore campo, annusando l’odore

della finale, ma i blue boys non mollano un solo centimetro

restando per tutta la prima metà di gioco incollati agli avversari,

passando in vantaggio poco prima della pausa lunga.

Cosa Paternoster abbia detto ai suoi negli spogliatoi, non è dato

sapere. Certo neanche il più ottimista dei tifosi salesi avrebbe

sperato mai di vedere lo spettacolo successivo. De la Cruz, Merlo,

Morciano, Misolic, Mbaye e Comollo sono senza freni, Mezzacapo

come al solito ci mette tutto e anche di più, ma è il capitano, Garcia

spettacolo immenso per gli occhi, che sbanca il Palatedeschi con

una serie terrificante di triple e il divario tra le due squadre si fa

sempre più ampio. A nulla servono i tentativi di rientrare in partita

da parte dei padroni di casa, La Diesel Tecnica vola sulle ali

dell’entusiasmo e seppur ancora sprecona dai tiri dalla lunetta,

acquisisce un tale vantaggio da giocare in estremo controllo di gara

nei minuti finali. Domenica si ritorna al PalaZingaro per la terza e

decisiva gara, che deciderà chi tra le due formazioni accederà alla

finale dei play off promozione, la storia è tutta ancora da scrivere.



Domenico Iuliano, Ufficio stampa Diesel Tecnica Sala Consilina