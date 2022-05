Cadavere sulla spiaggia di Agropoli: sul corpo trovate delle ecchimosi. Disposta autopsia

Bisognerà attendere l’esito dell’esame autoptico che sarà eseguito martedì per capire come sia morto Antonio Marotta, trovato privo di vita sulla spiaggia di Agropoli. La macabra scoperta è stata fatta all’alba di ieri sul litorale San Marco. Marotta, 55 anni, appartenente alla comunità rom era da tutti conosciuto con il soprannome di “u ballerino” . A ritrovarlo alcuni operatori ecologici che subito hanno fatto scattare l’allarme. Sul posto i carabinieri della compagnia di Agropoli, agli ordini del capitano Fabiola Garello, la guardia costiera, coordinata dal tenente di vascello Valerio Di Valerio, gli uomini della Polizia Municipale e i sanitari del 118. Questi ultimi non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Allertato il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, si è proceduto all’identificazione della salma ed all’esame esterno a cura del medico legale Adamo Maiese. La vittima probabilmente si trovava sul bagnasciuga già da alcune ore, come testimonierebbe la presenza di acqua nel corpo. Aveva lasciato una camicia, gli occhiali da sole, le sigarette ed una stampella con cui si aiutava per camminare su un muretto nei pressi delle scale che conducono in spiaggia. La salma non è stata liberata e restituita familiari perché alcuni indizi hanno sollevato dubbi sulle reali cause del decesso inizialmente attribuite ad un improvviso malore. Il medico legale, nell’eseguire l’esame esterno del corpo, ha notato la presenza di ecchimosi sulla fronte e sugli zigomi e lividi in altre parti del corpo. Per cui non è escluso che l’uomo possa essere stato coinvolto in una colluttazione. Ad insospettire gli inquirenti anche il fatto che il cadavere è stato rinvenuto completamente nudo. Sarà comunque l’autopsia a sciogliere ogni dubbio. Marotta , pregiudicato, era da poco stato dimesso dall’ospedale. Aveva un passato di tossicodipendente e soffriva di problemi respiratori . Sul posto per eseguire gli accertamenti del caso sono arrivati i Ris di Salerno. Solo l’esame autoptico che sarà eseguito dal medico legale Adamo Maiese farà luce sul decesso dell’uomo. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.