Disposta per il 2 giugno l’apertura straordinaria di alcuni Musei della Provincia di Salerno

“Si è disposta l’apertura straordinaria di alcuni Musei Provinciali – dichiara il presidente provinciale, Michele Strianese – per il prossimo 2 giugno dalle 9:00 alle 18:45 per il Museo Archeologico della Lucania Occidentale di Padula. Invece saranno aperti dalle 9:00 alle 14:00 la Pinacoteca Provinciale di Salerno che in quel periodo ospita da mostra “A Sud del Barocco”, il Castello Arechi e il Museo della Ceramica di Villa Guariglia. Voglio precisare inoltre che per le visite nei giorni festivi e nei fine settimana non è più necessaria la prenotazione come previsto inizialmente.”

“Cerchiamo di rendere fruibili i nostri spazi museali in occasione della Festa della Repubblica – si legge in una nota della Provincia – con lo scopo di intercettare i flussi turistici presenti sul nostro territorio in vista del ponte di inizio giugno. Un plauso, da parte del Presidente della Provincia, Michele Strianese e del Consigliere Provinciale alla Cultura, Francesco Morra, va al Settore Pianificazione Strategica, Beni Culturali e Urbanistica diretto da Gioita Caiazzo, a tutti i dipendenti provinciali impegnati a garantire l’apertura in una giornata festiva ed ai dipendenti dell’Arechi Multiservice che si impegna in un considerevole sforzo organizzativo nonostante la forte carenza di personale a cui siamo costretti. Stiamo vivendo un periodo di delicata ripartenza economica e il nostro patrimonio culturale rappresenta un’importante attrattore messo a disposizione del nostro territorio.”