Silvio Celano cantante di Buonabitacolo alla finale nazionale del talent show di Performer Italian Cup

Buonabitacolo continua a fare il tifo per lui, Silvio Celano, il cantante neomelodico che si è fatto conoscere tramite il web grazie ai videoclip musicali che sono spopolati sui social. È partita dagli amici la voglia di aiutare Silvio a farsi conoscere, a far conoscere quella che è la sua passione per il canto, infatti sono proprio gli amici a riprenderlo con dei video mentre si esibisce ad un compleanno e a far girare queste clip anche su YouTube, da qui nasce l’iniziativa, molto apprezzata da Silvio, di fare una colletta per far sì che realizzasse il suo sogno, cioè quello di incidere il suo primo brano, incitandolo cosi a coltivare il suo talento e la sua passione per il canto napoletano.

Successivamente dopo la riuscita del suo primo inedito “Tu si’ particolare” che lo ha reso popolare nel Vallo di Diano e non solo, ha inciso anche altri brani, come “E figlie da notte”, “Ammore ammore”, “A cchiù bella”, “Maje cchiù”, “Nu regalo per Natale”, “Io te voglio”. Silvio ha la passione per il canto sin da piccolino, una passione ereditata dal nonno, crescendo, la musica è diventata per lui importante, Silvio non è un ragazzo che si monta la testa, anzi, ha lavorato sodo per iscriversi alla scuola di canto melodico e nonostante ciò continua anche a lavorare. Silvio, infatti, svolge il lavoro di giardiniere è dunque impegnato dal lunedì al sabato, tutte le mattine esce di casa molto presto per andare a lavoro, poi nel pomeriggio torna di corsa a casa per dedicarsi alla musica, un continuo provare e riprovare varie canzoni dei suoi idoli in particolare quelle di Franco Calone, il noto cantautore napoletano, con il quale ha avuto modo di cantare il brano “Aria Pulita”, in occasione di un suo concerto nel Vallo di Diano, ha duettato con il cantante neomelodico Niko Pandetta, durante una sua tappa ad Atena Lucana.

Immancabili i suoi amici. Lo seguono ovunque, con calore e affetto. Facendo parte di campus musicale, composto da produttori musicali, discografici, docenti di canto e vocal-coch, è stata data a Silvio l’occasione di partecipare alla finale nazionale di Performer Italian Cup, innovativo talent show di Rai Due, molto importante composto da vari step a cui il giovane cantante, con caparbietà e impegno ha superato, arrivando cosi alle nazionali che si terranno a Roma tra il 3 e l’8 luglio.

“Dopo aver raggiunto il successo a livello provinciale superando vari e tortuosi step, sono riuscito a raggiungere il successo anche a livello regionale aggiudicandomi un posticino per le nazionali – afferma Silvio – ancora stento a crederci, mi ritroverò a competere con tantissimi big della musica, a Roma sarà difficilissimo, ma affronterò a testa alta anche questo step come sto affrontando questa vita, non facile da diversi punti di vista, la mia passione per la musica, il mio impegno e la mia dedizione sono sempre le stesse anzi con il tempo sono aumentate. Grazie a tutti per avermi reso quello che sono, perché proprio grazie a voi oggi ho raggiunto questo mio obiettivo. Volevo ringraziare Vittoria Benvenga e Costa Gerardo per aver reso possibile la mia partecipazione alle nazionali di Roma.”