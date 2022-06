Atena Lucana. Bellomo attacca sul ruolo del segretario comunale. “Non è iscritto all’albo, il sindaco intervegna”

Il consigliere comunale di Atena Lucana, Francesco Bellomo, ha chiesto, in consiglio comunale di intervenire sulla nomina del segretario comunale. Per questo ha presentato una dichiarazione e chiesto che venisse messa agli atti nel consiglio comunale del 30 maggio.

“Il mio ruolo di consigliere comunale mi impone il dovere politico di esercitare il diritto di interrogare codesta amministrazione sul suo operato e rendere partecipi i cittadini sul modus operandi del signor sindaco e della giunta per chiarire ed ottimizzare l’andamento della gestione della macchina pubblica. Ovviamente i dubbi e le perplessità sussistono su come questa amministrazione usi il ruolo del dottore Padovani, sulle cui qualità non ho dubbio alcuno, ed è chiaro che credo che la nomina a segretario comunale dello stesso sia molto forzata dalle omissioni del sindaco. Io non sono nè la guardia di finanza nè un investigatore, cerco solo di svolgere in modo dignitoso il mio ruolo di consigliere comunale democraticamente eletto, certo non ho accesso alle informazioni che il sindaco dice sulle dichiarazioni fiscali del dottore Padovani nè mi interessano, ma pare che il dottore Padovani è stato o forse lo è ancora liquidatore di una società che gestiva l’aviosuperficie del vallo di diano, come oltre ad essere iscritto nell’albo ordinario dei dottori commercialisti risulta anche iscritto come consulente tecnico di ufficio (CTU) al Tribunale di Lagonegro. Per tanto detto ritengo che le attività di questa amministrazione non siano legittime e ritengo che il dottore Padovani possa svolgere ottimamente i suoi ruoli di dipendente comunale e anche di vice segretario, ma visto che non è iscritto nell’albo nazionale dei segretari comunali (qualche motivo ci sarà) non possa ricoprire tale ruolo in modo ordinario, e quindi per queste attività ci vuole la nomina di un segretario regolare (anche a scavalco) soprattutto per gli atti principali come concorsi, bandi, gare ecc. Per tanto come forma di protesta, non ritengo opportuno partecipare in modo attivo a questo consiglio comunale, quindi mi allontano sedendomi tra il pubblico.