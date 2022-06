Furto in negozio della zona industriale di Polla: le esclusive immagini dei ladri in azione

Ecco le esclusive immagini che riprendono i ladri in azione, nella notte, in un negozio di elettronica della zona industriale di Polla. Con velocità e indisturbati dall’allarme dell’attività commerciale le telecamere riprendono quattro persone, presumibilmente, dalla corporatura, uomini di giovane età, con il volto travisato con passamontagna e cappucci, agire con velocità nel negozio facendo razzìa di telefonini e computer. I quattro si muovono con destrezza e con conoscenza di come agire. Infatti, le telecamere, riprendono i malviventi entrare nel negozio e dirigersi direttamente verso la postazione di vendita di telefonini e pc. Nel giro di 5 minuti, armati di grossi sacchi e di una grosso cesto, i ladri non solo infrangono tutte le vetrine per rubarne il contenuto, ma svuotano anche gli armadietti sottostanti in cui vi era riposta tanta altra merce dello stesso genere. Solo la caduta momentanea del grosso cesto li manda per una frazione di secondo in panico, ma i quattro, poi continuano a prendere con celerità tutta la merce a loro disposizione. Il bottino si aggira intorno ai 50 mila euro.

Probabilmente fuori un altro uomo che fungeva da “palo” ai suoi complici in azione. Telefonini e computer, merce facilmente vendibile sul mercato nero, di un certo valore. Purtroppo l’attività commerciale è stata presa di mira già in passato dai ladri. Le immagini sono al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina che hanno avviato serrate indagini per risalire agli autori del furto.