L’Arma dei Carabinieri celebra il 208° anniversario della sua fondazione. Il Col. Trombetti: “Festa dedicata ai giovani”

L’arma dei Carabinieri festeggia il 208esimo anniversario della sua fondazione. La celebrazione a Salerno si è tenuta al “Lido del Carabiniere” alla presenza di Autorità civili, militari e religiose. Le celebrazioni per la fondazione dell?Arma dei Carabinieri sono anche occasione per tracciare un bilancio dell’attività svolta nell’ultimo anno. Per l’occasione è stato schierato un reparto di formazione in armi, composto da Comandanti di Stazione e militari in Grande Uniforme Speciale del Comando Provinciale, nonché una rappresentanza delle specialità dell’Arma presenti in provincia, con la cornice di alcuni mezzi in dotazione ai diversi reparti.

Il Comando Provinciale Carabinieri di Salerno è presente sul territorio con un Reparto Territoriale (Nocera Inferiore), nove Compagnie (Salerno, Amalfi, Mercato San Severino, Battipaglia, Eboli, Agropoli, Sala Consilina, Sapri e Vallo della Lucania), tre Tenenze (Cava de’ Tirreni, Pagani e Scafati) e novantadue Stazioni, dall’Agro Nocerino-Sarnese al Cilento, alla Costiera Amalfitana sino al Golfo di Policastro.

I Carabinieri su tutto il territorio della provincia di Salerno hanno portato a termine varie indagini con particolare riguardo al contrasto del commercio all’ingrosso e al dettaglio di importanti quantità di droga che hanno portato all’arresto di decine di soggetti, tutti componenti di un’organizzazione camorristica operante nel comprensorio dell’agro Nocerino – Sarnese. Inoltre, specifici controlli straordinari del territorio, in particolare del porto commerciale di Salerno, hanno portato al sequestro di circa 200 Kg di cocaina proveniente dall’Ecuador. LA droga se fosse stata immessa sul mercato avrebbe fruttato un introito illecito di oltre 20 milioni di euro. Numerose le attività di contrasto alla violenza di genere e di vicinanze alle vittime di violenza. Il Comando provinciale di Salerno ha infatti realizzato sia nella propria sede che nella sede della Compagnia di Sala Consilina una “sala accoglienza ed ascolto per le fasce deboli“ per ricevere nella massima riservatezza le vittime dei reati di genere ed appartenenti ai gruppi vulnerabili e soddisfare, al contempo, il più ampio panorama delle esigenze giudiziarie e di polizia.

La terza sala è in via di costituzione presso la Compagnia di Battipaglia

Nella lotta alla criminalità organizzata è stata condotta una manovra investigativa incentrata soprattutto sulle aree più sensibili della provincia salernitana, ossia in territori come l’Agro Nocerino – Sarnese, la Piana del Sele e il Capoluogo salernitano, dove sono stati individuati e disarticolati sodalizi criminali dediti principalmente alle estorsioni, all’usura e al traffico di stupefacenti. Tra le ultime operazioni eseguite quella che ha portato all’esecuzione di decine di misure cautelari nei confronti di soggetti, sia italiani che stranieri, indagati, a vario titolo, di associazione a delinquere di tipo mafioso finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati in materia di giochi e scommesse illegali, intestazione fittizia di beni, riciclaggio, reimpiego di denaro provento di delitto in attività economiche, auto-riciclaggio.

La tutela dell’ambiente e la polizia ambientale è divenuta sempre più tangibile nel corso degli anni, ancora di più con l’unione tra l’Arma dei Carabinieri ed il Corpo Forestale dello Stato. I Carabinieri Forestali esercitano un ruolo fondamentale di sentinelle, protezione e repressione di reati ai danni del paesaggio, del territorio e del mare, nonché al contrasto degli illeciti in materia di rifiuti . L’Arma dei Carabinieri aderendo a numerose iniziative contribuisce alla diffusione anche in ambito scolastico della cultura della legalità, a prevenire e reprimere fenomeni come bullismo e cyberbullismo o ancora a far capire l’importanza della sicurezza stradale. Nel corso della cerimonia Nel corso della cerimonia durante il quale è intervenuto il Colonnello Gianluca Trombetti, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Salerno. sono stati, inoltre, premiati i militari del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno che si sono distinti durante il servizio.