Scuola a Sala Consilina, Ponte di Caiazzano e strada di Teggiano: i nodi della Provincia nel Vallo di Diano

La Provincia di Salerno sollecitata da varie istanze nel Vallo di Diano per terminare alcuni lavori ancora in essere. Dall’Osservatorio del Paesaggio è stato chiesto interventi urgenti per i lavori di ristrutturazione e

adeguamento dell’edificio che ospita il Liceo Classico “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina. I lavori, regolarmente appaltati, non sono ancora iniziati, essendo state rilasciate anche le autorizzazioni a trasferire la biblioteca, sotto il controllo della Sovraintendenza. Altre sollecitazioni arrivano per il ponte tra Caiazzano di Sassano e Padula chiudo dallo scorso inverno per il pericolo crollo. Il piccolo ponte rappresenta un passaggio fondamentale per unire il Vallo di Diano meridionale e numerosi sono i disagi per cittadini e imprenditori. Secondo quanto riferito dalla Provincia il tutto dovrebbe tornare alla normalità nella prossima estate. Si spera sia vero. Risalendo verso nord altri lavori affidati alla Provincia non ancora conclusi creano malumore. Si tratta dei lavori della strada che collega la zona industriale di Teggiano con Sala Consilina. Si tratta di un progetto di allargamento della carreggiata iniziato da diverso tempo e più volte rimarcato dall’ente come stia in fase di esecuzione. Tuttavia non è ancora concluso pur se l’iter ha avuto inizio oltre due anni fa. Tre opere che vedono la Provincia di Salerno come protagonista e che ancora non hanno visto la luce, quindi. Tre opere attesa con ansia da istituzioni e popolazione del Vallo di Diano.

“Stiamo lavorando su tutti e tre”, ha risposto il presidente Strianese.