Volo annullato, pellegrini cilentani bloccati in Croazia

La compagnia aerea annulla improvvisamente il volo, sessanta pellegrini campani tra cui alcuni cilentani rimangono bloccati in Croazia dopo aver trascorso qualche giorno di pellegrinaggio a Medjugorje.

È accaduto nella giornata di ieri. A dover rinviare per causa di forza maggiore il rientro a casa anche sei pellegrini partiti dal Cilento, di cui tre di Agropoli, uno di Altavilla Silentina, uno di Albanella e uno di Capaccio Paestum, comunità che da tempo seguono Don Antonio Razzano organizzatore del Pellegrinaggio. Il sacerdote ora è parroco vocazionista presso la Parrocchia Santissima Annunziata di Cava dei Tirreni ma negli anni passati è stato parroco ad Altavilla Silentina dove ha stretto un forte legame con le comunità locali. I fedeli cilentani continuano a seguirlo anche nei viaggi che il parroco organizza ogni anno per Medjugorje. Il gruppo di preghiera di Agropoli insieme agli altri campani, è rimasto bloccato in Croazia dove sono arrivati lo scorso mercoledì con partenza dall’aeroporto di Napoli. Un corposo pellegrinaggio desideroso di raggiungere il luogo di preghiera. I pellegrini dovevano rientrare ieri mattina, ma giunti all’aeroporto di Spalato hanno fatto l’amara scoperta. “Eravamo all’aeroporto – racconta Carmine Capozzoli pellegrino di Altavilla Silentina – in attesa che aprisse il gate, ma ad un certo punto ci hanno comunicato che il loro volo di rientro della compagnia Easyjet, previsto per le ore dodici era stato cancellato, non sappiamo il perché ma a quanto pare ieri sono stati cancellati molti altri voli. Siamo rimasti in aeroporto per cinque ore, poi l’agenzia di viaggia ci ha trasferito in bus al centro di Spalato e sistemato in un albergo a quattro stelle, tutto a carico loro”. Con i pellegrini cilentani sono rimasti bloccati in anche fedeli provenienti da Nola, Castellammare di Stabia e zone limitrofe ma anche da Santa Maria la Carità, Vico Equense e Mondragone. Tutti erano partiti lo scorsa settimana da Capodichino per raggiungere Medjugorje, una delle principali mete di pellegrinaggio religioso, accompagnati da don Antonio Razzano. Il viaggio è il soggiorno erano andati per il verso giusto, i fedeli cilentani insieme al resto della comitiva campana avevano trascorso senza problemi il pellegrinaggio ai piedi della Madonna di Medjugorie. Tutto era andato quindi bene, fino al momento del rientro quando i fedeli hanno dovuto fare i conti con la cancellazione del volo e con tutti gli inconvenienti del caso. L’intero gruppo di preghiera non ha potuto fare rientro in Campania. Per qualche ora sono , rimasti bloccati all’aeroporto di Spalato.