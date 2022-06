Il manifesto per il “non voto” a Buonabitacolo, incubo quorum a Sant’Arsenio e le scintille di Sanza

Un fantomatico comitato per il “non voto a Buonabitacolo” e far quindi “vincere” il quorum. In presenza di una sola lista elettorale, se va a votare meno del 40 per cento degli aventi diritto, il candidato dell’unica lista non può essere eletto e arriverebbe il commissario per guidare il Comune, in attesa delle nuove elezioni alla prima tornata utile. L’unica lista presente è quella del sindaco uscente Giancarlo Guercio.

“Meglio il commissario” è scritto sul manifesto anonimo apparso nei giorni scorsi. Il fantomatico comitato auspica che non si raggiunga il quorum così Guercio non verrebbe riconfermato. In questo modo, secondo l’autore o gli autori del manifesto, arriverebbe il commissario e si andrebbe a votare di nuovo e si avrebbe “la democrazia di più liste presenti”. C’erano stati movimenti pre elettorali a Buonabitacolo per la formazione di ulteriori liste, soprattutto con giovani che si stavano riunendo sotto il nome di Alessandro Casalnuovo nella mai partorita “La Svolta”, ma anche possibilità di squadre elettorali con gli ex sindaci Beniamino Curcio ed Elia Rinaldi, senza risultati concreti. Tra accordi e disaccordi, bracci di ferro, corse in solitario non se ne è fatto nulla e alla fine il solo Guercio ha formato la lista. “A chi dice che è un diritto il non Voto – ha aggiunto Guercio – dico che può essere una scelta personale, certo, ma non può essere una scelta democratica quando si auspica la venuta di un commissario. Nel Vallo di Diano c’è un altro Comune che deve lottare con il quorum il prossimo 12 giugno: è quello di Sant’Arsenio. Anche in questo caso l’unica lista presente è quella del sindaco uscente, Donato Pica. Il timore di non raggiungerlo, ovviamente c’è. Occorre aggiungere che è in atto un “derby” interno per essere il più votato e ambire alla carica di vice sindaco. Ben più aspra è la sfida elettorale a Sanza dove il primo cittadino uscente, Vittorio Esposito, sfida il suo ex consigliere, Antonio Citera. I colpi anche di basso spessore politico, sono stati diversi nella campagna elettorale in corso. E i fuochi d’artificio sono previsti nei prossimi giorni verso il gran finale.