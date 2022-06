“Election-day”, una breve guida alle prossime elezioni amministrative e referendarie

Il prossimo 12 giugno sarà l'”election-day”, una intera domenica, dalle 7 alle 23, in cui si voterà per le elezioni amministrative, in circa mille comuni italiani e per il referendum sulla giustizia.

Nel Vallo di Diano, tre sono i comuni sono chiamati a scegliere il prossimo sindaco: a Buonabitacolo a gareggiare è il sindaco uscente Giancarlo Guercio, in una sfida senza contraddittorio, non essendo stata presentata alcun’altra lista; medesima situazione a Sant’Arsenio dove a contrastare il sindaco uscente Donato Pica non è stato presentato alcun altro candidato mentre a Sanza è duello tra Vittorio Esposito e Antonio Citera. Allargandoci al golfo, a scendere in campo per la città della Spigolatrice sono il sindaco uscente Antonio Gentile che se la vedrà alle urne con Pamela Marino. Guercio e Pica concorreranno, quindi, per il raggiungimento del quorum necessario per rendere valida l’elezione e quindi dare seguito alla nuova amministrazione comunale, evitando così il commissariamento. In caso di scheda bianca, scheda nulla o annullata, come nel caso del cittadino che ritira la scheda e senza entrare in cabina la restituisce al presidente – la nota astensione per protesta – l’elettore è conteggiato come votante e quindi nel quorum.

Il referendum sulla giustizia, invece, chiama i cittadini ad esprimere il proprio parere su cinque quesiti legati al tema giustizia e magistratura: un referendum abrogativo, che per essere valido richiede la partecipazione della metà più uno degli aventi diritto al voto e che riguarderà l’abolizione della “Legge Severino”, si chiede agli elettori di esprimersi sull’incandidabilità, l’ineleggibilità e la decadenza automatica per chi è stato condannato in via definitiva per alcuni tipi di reato, dalla mafia al terrorismo a quelli contro la pubblica amministrazione; la modifica della normativa in tema di misure cautelari, con una limitazione in ordine all’applicazione della custodia cautelare in caso di pericolo di reiterazione del reato; la separazione delle carriere, ovvero la previsione che i magistrati scelgano, al momento della nomina, se voglio svolgere funzioni di giudici o funzioni di pubblici ministeri; le valutazioni dei magistrati, ad oggi compito del Csm e che il referendum vuole estendere anche a membri laici – avvocati e professori universitari – che siedono nei consigli giudiziari e, infine, le candidature per il Csm, con l’obiettivo di arrivare a candidature personali dei magistrati. Per la validità del referendum sarà necessario che ogni quesito raggiunga il quorum richiesto della metà degli aventi diritto al voto più uno.

La particolarità di elezioni combinate, come nel caso dei comuni valdianesi in cui si vota sia per scegliere la nuova amministrazione che per esprimersi sul referendum, sta nel fatto che il cittadino può decidere di scegliere di votare anche solo per le amministrative o solo per il referendum. Non prendendo proprio la scheda, la sua presenza non sarà conteggiata per il calcolo del quorum.