Basket, Serie C Gold: L’Angri vince Gara 2 della Finale Play-Off. “La Serie torna in partita”

Nella gara 2 della finale play off campionato di serie C Gold, la

Pallacanestro Angri, passa a Sala Consilina, espugnando il

PalaZingaro per 91 a 87.

La partita è bellissima fin dalle prime battute di gioco con gli ospiti,

guidati da coach Costagliola, subito in avanti ed i blue boys di coach

Paternoster ad inseguire. Merlo e Garcia sono ispirati e mandano

in estati i tanti tifosi giunti al palazzetto salese, con giocate di

altissimo spessore tecnico. Misolic si conferma un gran bel

giocatore, come nelle ultime gare il suo contributo è enorme. Ci

sono però anche gli avversari e che avversari, squadra quadrata

quella di Angri, che non è giunta seconda per caso, ma con giusto

merito. Gli ospiti vanno in vantaggio e ci restano per tanto tempo

La Diesel Tecnica, non si demoralizza ed in più di qualche occasione

mette la testa avanti, ma oggi i tiratori ospiti della Pallacanestro

Angri, hanno le mani fatate e colpiscono dalla distanza in maniera

devastante. Paternoster prova a limitare i tiratori dall’arco, ed ecco

che le soluzioni arrivano da sotto canestro. Insomma oggi per la difesa dei blue boys il lavoro è stato davvero enorme. Il pubblico

capisce che il momento è delicato e sostiene i propri beniamini con la solita passione. Il gap trai due roster si riduce e la Diesel Tecnica

si ritrova in vantaggio a meno di un minuto dalla fine. Sembra fatta

ma alcune letture non appropriate, permettono alla Pallacanestro

Angri di ritornare in vantaggio e concludere la partita con un +4 di

tutto rispetto. La serie va sul 1 a 1, nulla è compromesso e tutto è

ancora possibile, ora 2 gare in trasferta attendono i ragazzi di

Paternoster, che alla fine è apparso subito consapevole degli errori

commessi dai suoi, chi lo conosce bene sa che già da stasera,

studierà meglio gli avversari, in modo da riportare la serie a proprio

vantaggio. Angri è avvertita, la Diesel Tecnica non mollerà mai e da

neopromossa proverà a compiere il doppio passaggio di categoria.





Domenico Iuliano. Ufficio stampa Diesel Tecnica Sala Consilina



Tabellino marcatori Garcia 26 punti, Merlo 24, Misolic 18, Morciano 7, Gangale e De

la Cruz 4, Comollo 3, Mbaye 1

Progressivi parziali: 23–23, 43–52, 67–73, 87–91.