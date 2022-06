Il Gal Vallo di Diano riapre i termine per aderire al “Agricola-Mercato Contadino del Vallo di Diano”

Il GAL Vallo di Diano ha riaperto i termini per consentire alle aziende agricole che ancora non hanno prodotto la domanda di poter aderire al Mercato contadino del Vallo di Diano. In ogni momento sarà possibile aderire perchè i termini sono sempre vigenti.

E’ possibile trasmettere la domanda a mezzo PEC o consegnarla a mano all’ufficio protocollo del GAL secondo le indicazioni riportate nell’Avviso. A breve verrà pubblicato il calendario delle tappe del Mercato di imminente avvio.

“Pertanto, si legge nell’avviso (Scarica l’avviso AVVISO AGRICOLA-RIAPERTURA-TERMINI (1)) a firma del presidente del Gal Vallo di Diano, Attilio Romano e del coordinatore Italo Bianculli, tutte le imprese agricole interessate a partecipare all’iniziativa GAL denominata “Agricola Vallo di Diano – Il Mercato Contadino” che ancora non hanno presentato la propria manifestazione di interesse potranno presentare istanza al GAL Vallo di Diano, utilizzando la modulistica allegata. La partecipazione sarà possibile previa disponibilità delle postazioni e verifica dei requisiti obbligatori e sarà comunque subordinata all’espressa autorizzazione del legale rappresentante del GAL. La sede del mercato agricolo interesserà più comuni del Vallo di Diano”.

Nell’avviso inoltre si specifica che “sono ammesse a presentare la manifestazione di interesse le imprese operanti nel settore agroalimentare in possesso dei seguenti requisiti:

– essere aziende agricole in forma singola o società/consorzi/cooperative. essere regolarmente iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio ed essere

in regola con la denuncia di inizio attività;

– di non trovarsi in stato di fallimento;

– di essere in regola con le norme vigenti in materia fiscale, assistenziale e previdenziale”.

Ancora l’avviso riporta tutte informazioni relative alla presentazione della domanda di partecipazione e i criteri di selezione:

“La domanda di partecipazione, da redigersi esclusivamente sull’apposito modulo scaricabile dal sito internet www.galvallodidiano.it o ritirabile presso l’ufficio GAL sito in Padula c/ Certosa di San Lorenzo, dovrà pervenire per via telematica, a mezzo PEC del soggetto stesso, in formato pdf e sottoscritta dal titolare/legale rappresentante al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: galvallodidiano@pec.it o consegnata all’ufficio protocollo del GAL nei giorni da lunedì a venerdì ore 09.00-13.00.

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato:

– fotocopia del documento di riconoscimento del titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente in corso di validità”. Per quanto riguarda i criteri di sale zioni, specificati nell’articolo 3 dell’avviso, si legge:”Il numero delle imprese che parteciperanno agli eventi sarà rapportato alla superfice dello spazio espositivo, per cui non potrà eccedere i limiti che verranno fissati dal CdA a suo insindacabile giudizio. Nell’ambito di tali limiti, il GAL selezionerà, fra le domande pervenute, le aziende in possesso dei requisiti di legge necessari per la partecipazione a tale tipologia di iniziativa, e con caratteristiche (quantità e tipologia di prodotti) che saranno ritenute idonee alla partecipazione, anche mediante sopraluogo in azienda del personale GAL. Nel caso in cui le aziende ammissibili a partecipare superino le postazioni disponibili, verrà effettuata una ulteriore selezione seguendo l’ordine cronologico di richiesta di adesione. Alle imprese selezionate secondo le modalità sopra indicate verranno offerti uno stand espositivo comprensivo di attività di animazione e supporto tecnico-organizzativo”.