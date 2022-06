Interventi di ristrutturazione su Palazzo Santoro a Salerno, assolta l’ex soprintendente Francesca Casule

Era stata a tratta a giudizio per il reato di omissione e rifiuto d’atti d’ufficio nella lunga disputa sorta intorno a Palazzo Santoro, uno storico edificio salernitano di Via Garibaldi, l’Arch. Francesca Casule, già soprintendente ABAP di Salerno e Avellino ma il Gup di Salerno, Dott. Francesco Guerra, nell’accogliere la tesi difensiva proposta dall’Avv. Franco Maldonato, difensore della Casule, l’ha assolta da ogni accusa perché il fatto non sussiste. La vicenda giudiziaria che ha ruotato intorno a Palazzo Santoro trae origine da una istanza di revoca in autotutela, ricevuta nel 2016 e afferente ad un provvedimento del 2009, avente ad oggetto l’approvazione del progetto per gli interventi di restauro di Palazzo Santoro, inviata da uno dei condomini dello stabile, che si è anche costituito parte civile nel procedimento penale. In particolare, oggetto della disputa era l’approvazione, da parte della Soprintendenza, dei lavori di restauro della scala A dello stabile, ritenuta illegittima dalla parte civile che si è sentito in diritto di inviare, tra il 2016 e il 2019, ben sette analoghe richieste di revoca sino ad accusare la Casule di non adempiere all’atto richiesto e di non fornire adeguate motivazioni sul ritardo nell’adempimento del proprio ufficio. In realtà, nel corso del giudizio abbreviato, è stato dimostrato come l’avvento della Casule alla guida dell’ABAP, avvenuto nel 2015, aveva dato seguito a due incontri con la parte civile nei quali era stato abbondantemente specificato come non era possibile attendere alla richiesta per diversi ordini di ragione tra cui il tempo trascorso dall’emissione del provvedimento e l’impossibilità di motivare un eventuale intervento di revoca con un interesse pubblico tangibile e urgente. La Casule, quale nuovo dirigente, aveva scelto, infatti, di allinearsi all’operato dei suoi predecessori non avendo delle valide motivazioni per sottrarsi al principio della continuità degli atti amministrativi. Del resto, proprio i suoi predecessori erano stati, parimenti, destinatari di altre istanze dello stesso tenore ma avevano deciso di rimanere fermi nella loro decisione. Spiegazione evidentemente non gradita alla parte civile che si è sentita autorizzata a proseguire con l’invio di note e diffide, minacciando anche un’azione di risarcimento danni una volta appurata la responsabilità della pubblica amministrazione. La decisione del Gup di Salerno, però, è stata chiara, assoluzione perchè il fatto non sussiste e chiude quest’altro filone giudiziario di Palazzo Santoro.