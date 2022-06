La lettura al buio nel convento di Sant’Antonio tra suggestioni ed emozioni

Una esperienza unica, emozionante e soprattutto coinvolgente la “Lettura al buio” nel convento di Sant’Antonio a Polla. “Leggendo…Insteia” del Comune di Polla, premiato tra i migliori 27 in Italia dal Centro per il Libro e la lettura ha vissuto la prima tappa con la lettura al buio. All’interno della biblioteca del Santuario Francescano di Sant’Antonio di Polla, dove sono conservati libri di centinaia di anni, in una sala completamente al buio, persone non vedenti, soci della Rappresentanza zonale di Polla dell’Unione Ciechi Italiani e Ipovedenti di Salerno, hanno, attraverso il sistema Braille, brani letterari ad alta voce. Il pubblico che ha ascoltato, in silenzio, senza poter vedere nulla, si è potuto calare nella narrazione e percepire le sensazioni e le modalità dell’ascolto dei non vedenti.

Nell’ambito del progetto annuale “Leggendo…Insteia” sono previsti tre momenti dedicati alla lettura al buio. Inoltre, è previsto l’acquisto di 100 libri in Braille che incrementeranno la sezione già presente nella Biblioteca di Polla, dedicata alle persone cieche e ipovedenti. L’evento è organizzato in collaborazione con l’Associazione Sant’Antuniello di Polla e l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Salerno – sezione Polla. Il presidente della zione di Salerno è Raffaele Rosa, il referente del Vallo di Diano Luigi Mea e infine la consigliera Mariangela Mandia ha le deleghe per la Comunicazione, Progetti e ripristino antiche attività.