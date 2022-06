Al Centro Analisi Biochimica “Summer check-up”, per affrontare l’estate con la giusta energia

Finalmente è arrivata l’estate… La bella stagione che porta con sé sole, caldo e le tanto desiderate vacanze. Sicuramente tutti aspetti positivi dietro cui si nasconde però anche la faccia meno piacevole della medaglia.

L’aumento eccessivo delle temperature e l’afa infatti possono essere nemici delle energie a disposizione dell’organismo causando stanchezza, spossatezza, insomma un malessere generale. Il fisico può incontrare serie difficoltà ad affrontare le giornate godendosi tutta la bellezza di questa stagione.

A tal proposito il centro analisi Biochimica, per tutto il periodo estivo, ha pensato ad un check up per il controllo dei livelli sierici di tutti i micronutrienti in modo da conoscere lo stato di salute dell’organismo e far fronte nel migliore dei modi all’arrivo delle alte temperature e goderci il bello della stagione , integrando se necessario con la più opportuna alimentazione e assunzione di integratori sempre sotto consiglio del proprio medico curante.

“Quando fa molto caldo – afferma la dottoressa Laura Vegliante del Centro Analisi Biochimica – la temperatura corporea aumenta per effetto sia dell’ambiente circostante che del metabolismo. Tuttavia, l’organismo deve mantenere costante la propria temperatura interna (36-37 gradi) per permettere a tutte le reazioni biochimiche e ai meccanismi fisiologici essenziali per la vita di avvenire in modo ottimale.

Il nostro corpo è in grado di dissipare il calore in eccesso grazie a un processo chiamato termoregolazione, utilizzando diverse strategie, una delle più importanti la sudorazione.

Il sudore non è altro che una soluzione acquosa prodotta dalle ghiandole sudoripare al cui interno sono presenti diversi sali minerali (tra cui potassio e magnesio). Se non prontamente reintegrata, la perdita d’acqua può portare a stati di disidratazione più o meno severa che si manifestano con stanchezza muscolare e spossatezza, difficoltà a concentrarsi accompagnate da possibile riduzione della pressione sanguigna con conseguenze spiacevoli per il benessere dell’organismo.

Per ritrovare l’energia perduta – continua – è molto importante prendersi cura del proprio stile di vita e rifornire l’organismo di tutte le sostanze di cui ha bisogno, soprattutto quelle come questi minerali che il nostro organismo non è in grado di sintetizzare, pertanto per evitare una carenza vanno assunti quotidianamente con la dieta o integratori e ovviamente bere tanta acqua per mantenere l’idratazione del corpo.

I minerali però non sono gli unici micronutrienti di cui si ha bisogno quando fa caldo, anche le vitamine sono alleate del benessere perché partecipano a molti processi metabolici.

Per combattere i cali di energia è particolarmente importante avere una buona riserva di vitamina B12, vitamina D ma anche buoni livelli di ferro e zinco.

Secondo la SIOMMMS (Società italiana dell’Osteoporosi, del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro) l’80% degli italiani ha una carenza di vitamina D dannosa per la nostra salute. Essa infatti può portare a sintomi come stanchezza, mal di testa e debolezza e a lungo andare aumenta il rischio di osteoporosi, fratture ossee e altre malattie.

Una carenza di vitamina B12 aumenta il rischio di malattie cardiovascolari, disturbi neurologici, anemia causando di conseguenza anche stanchezza, spossatezza.

Tuttavia la carenza di vitamina B12 spesso non ha sintomi evidenti per un lungo periodo di tempo, risultando pertanto ancora più importante il controllo dei suoi livelli sierici prima che si verifichino problemi di salute.

Il Ministero della Salute ha rivelato, tramite uno studio condotto in Italia, che un terzo della popolazione ha basse riserve di ferro. La conseguenza della carenza di ferro può essere l’anemia, che è associata a stanchezza, pallore, pelle secca, unghie fragili e maggiore suscettibilità alle infezioni.

Lo zinco è indispensabile per un buon stato di salute. Una molecola molto versatile: permette ai capelli di crescere e alle ferite di guarire, aiuta il pancreas a creare insulina, stimola anche la produzione di testosterone, attiva determinate proteine per l’aumento della massa muscolare e aiuta a rafforzare il nostro sistema immunitario. Con la sudorazione, sia durante esercizio fisico che per le alte temperature estive, l’organismo perde molto zinco. Senza una giusta reintegrazione il fabbisogno giornaliero non è più soddisfatto.

Risulta fondamentale – conclude la dottoressa Vegliante – il controllo dei livelli di tali sostanze prima dell’integrazione di qualsiasi tipo di integratore”.

