Rivalità tra bande spaventa Salerno. Spari in Via Irno: probabile risposta a quelli di via dei Mille

Continuano i controlli dei Carabinieri sui colpi di pistola sparati martedì nella tarda serata nel rione Calcedonia a Salerno, in piazza Ippolito di Pastina. Secondo alcune testimonianze degli abitanti della zona, sembrerebbe che alcuni ragazzini, probabilmente minorenni e a bordo di motorini abbiamo iniziato a sparare all’impazzata. Le forze dell’ordine hanno acquisito anche le immagini di alcune telecamere installate nella zona per cercare di identificare gli autori di questo gesto. Un gesto che ricorda un po’ gli episodi delle stese napoletane, come ipotizza Petronilla Carillo sul quotidiano “Il Mattino. Episodi che preoccupano e che addirittura fanno presumere si tratti di una risposta agli spari esplosi circa 15 giorni fa in via dei Mille in pieno centro città e anche in pieno giorno. Lo scenario descritto sul quotidiano “Il Mattino” è “quello delle guerra tra bande: da un lato i ragazzi (o meglio dire, gli eredi) di via Irno, dall’altro quelli di Pastena. Insomma, vecchi contrasti ereditati di padre in figlio. Al centro del contendere il predominio del territorio e le attività illecite che servono per finanziare gli affari legati alla droga. Che qualche movimento criminale sia in atto in quelle zone emerge anche dai fatti di cronaca. Sono almeno due anni che si sentono esplodere colpi di pistola, la sera, per le strade della città”. Intanto controlli serrati sono state eseguiti a Nocera Inferiore. Polizia e carabinieri hanno eseguito diversi controlli e perquisizioni in periferia e centro città. Posti di blocco sono stati organizzati all’ingresso dello svincolo autostradale in via Atzori ed in altre zone. Gli interventi si sono concentrati nel quartiere di Montevescovado, già attenzionato per la vendita di stupefacenti.