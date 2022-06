Inaugurata a Salerno la nuova cassa self della Banca Monte Pruno

Inaugurata questa mattina, con taglio del nastro e benedizione, a cura di don Roberto De Angelis, la nuova Cassa Self della Banca Monte Pruno. L’istituto di credito cooperativo incrementa e potenzia la sua presenza a Salerno città attraverso l’installazione di una Cassa Self H24 su Corso Vittorio Emanuele, al civico 96, nella via più importante e frequentata del capoluogo.

Sono intervenuti, durante i lavori, il vicedirettore generale Cono Federico, in rappresentanza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale Angela Santullo, Giovanni Martino e Ilaria Imperatore. Un nuovo presidio per garantire ai soci ed ai clienti operatività senza limiti di orario durante la giornata, in completa autonomia e con la privacy necessaria.

Presso la Cassa Self, per l’appunto, sarà possibile eseguire tutte le transazioni bancarie che normalmente si svolgono allo sportello: consultare il conto corrente, stampare saldo e movimenti, effettuare bonifici e ricariche telefoniche, pagare utenze, effettuare versamenti o prelevamenti di denaro contante e/o versare assegni.

“L’azione odierna – ha riferito Cono Federico – si inserisce in un progetto di modernizzazione dei servizi offerti dalla nostra Banca. Stiamo puntando, con intensità, verso la progressiva dotazione di ATM evoluti o più comunemente conosciuti come Cassa Self, presso gli sportelli o i centri operativi più grandi dove insiste la Banca. Sono strumentazioni in grado di innalzare il livello qualitativo dei servizi anche solo per la libertà concessa ai clienti di poter operare senza limiti di orario e tutti i giorni della settimana. Ci piace evidenziare come questo investimento nel cuore della Città di Salerno vuole essere anche un modo per ricompensare tutti i soci e clienti di Salerno che ci danno quotidianamente fiducia, garantendo davvero ottimi risultati alla nostra Banca. Ma noi non ci fermiamo, anzi questo rappresenta il modo migliore per confermare, con serietà e lavoro, il nostro continuo impegno sul territorio”.

Oltre alla Filiale di Via Settimio Mobilio, 26, dove è installata, inoltre, un’altra Cassa Self, e i prestigiosi uffici amministrativi di Corso Vittorio Emanuele 104, la BCC Monte Pruno, quindi, prosegue nel suo processo di crescita a Salerno attraverso questa nuova Cassa Self, una consulenza dedicata e, di conseguenza, servizi tecnologicamente avanzati e sempre più in linea con le esigenze di soci e clienti.