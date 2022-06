On. Casciello sulle possibilità di sviluppo delle aree interne: “Grazie al Ministro Carfagna grande opportunità delle Aree interne per i comuni del Sele-Tanagro”

“Siamo pienamente soddisfatti del risultato raggiunto grazie al lavoro del Ministro per il Sud e per la Coesione territoriale, On. Mara Carfagna, per l’attenzione che ha riservato alle aree interne ed in particolar modo per gli Enti del Sele-Tanagro, i comuni di Sicignano degli Alburni, Petina, Postiglione, Oliveto Citra, Contursi Terme, Colliano, Valva, Laviano, Auletta, Salvitelle, Caggiano, Buccino, San Gregorio Magno, Palomonte, Santomenna, Campagna, Castelnuovo di Conza, Romagnano al Monte e Ricigliano, riconosciuti nel Programma di Sostegno riservato alle zone territorialmente disagiate” – è quanto ha dichiarato il Deputato di Forza Italia, On Gigi Casciello, in merito alla positiva istruttoria del Comitato Tecnico per le Artee Interne (CTAI) del Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale, che ha deliberato per l’inclusione delle aree interne da inserire nel Programma di Sostegno riservato alle zone territorialmente svantaggiate grazie alla quale sono state qualificate come Aree Interne beneficiarie della relativa misura quella dei comuni del Matese e del Sele-Tanagro. “Abbiamo lavorato molto” – continua ancora l’On. Casciello, consigliere politico del Ministro Carfagna – “su questo dossier per addivenire a questo grande risultato, anche con il consigliere per le aree interne del Ministro Carfagna Mimmo Gambacorta, abbiamo più volte incontrato e dialogato con i sindaci e gli amministratori locali che ringrazio tanto per quanto realizzato. Nel dettaglio si tratta di una misura, adottata su proposta del ministro Carfagna, che aggiungerà queste ulteriori risorse economiche alla definizione del documento di Strategia di Area.”