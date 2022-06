L’arbitro di Sala Consilina, Manuelle Cuozzo, tra i 60 miglior arbitri del progetto “Talent & Mentor”

Un modo diverso di fare sport quello dell’arbitraggio, ma che può regalare grandi emozioni, come quelle che sta vivendo la giovanissima Manuelle Cuozzo, arbitro di calcio originaria di Teggiano, iscritta alla Sezione AIA di Sala Consilina che chiude col botto il progetto “Talent & Mentor” Si tratta della prima ragazza arbitro della regione. “Talent & Mentor” è un progetto istituito 10 anni fa dalla Uefa, volto ad uniformare e incrementare la preparazione arbitrale in Europa. Tale programma ha come obiettivo l’individuazione e la formazione di alcuni arbitri in possesso di caratteristiche tali da renderne interessanti le prospettive future. Una grande soddisfazione dunque per Manuelle, che è stata selezionata per l’ultimo stage in programma il 25-26 giugno presso il Centro di Preparazione Olimpica Acque Acetosa a Roma, dove parteciperanno i migliori 60 arbitri del progetto “Talent & Mentor” UEFA Referee Convention. Insieme a Manuelle, per questo stage che segna la fine del progetto, i campani Christian Messina (Castellammare), Giovanni Vinoso (Nola), Luigi Ascione (Torre del Greco).

In una nota del Presidente Manuel Robilotta e di tutto il CDS (Consiglio Direttivo Sezionale) dell’ AIA di Sala Consilina le congratulazioni per la convocazione e per l’impegno profuso nei due anni di percorso.