Sono 60mila le patenti in scadenza: ecco cosa fare entro il 29 giugno

Sono 59.250 le patenti per condurre auto, moto e altri mezzi, in scadenza entro la fine di quest’anno, ma entro il 29 giugno vanno rinnovate quelle scadute tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, prorogate a causa della pandemia da Covid 19. Aci Salerno invita a controllare subito la propria patente per assicurarsi che non sia scaduta o stia per scadere.

In provincia di Salerno è possibile rinnovare la patente presso la sede centrale dell’Automobile Club Salerno in Corso Garibaldi, 100 e nelle 32 Delegazioni ACI diffuse su tutto il territorio provinciale: occorre portare una foto tessera, la patente da rinnovare, la carta d’identità, la tessera sanitaria e gli occhiali da vista se necessario. In tutta Italia l’Automobile Club d’Italia mette a disposizione la sua rete di 1.500 delegazioni in tutto il territorio nazionale per rinnovare le patenti.

Sul sito https://www.aci.it/promozioni/importata/rinnovo-patente.html si può scoprire a chi rivolgersi, cosa e come fare per rinnovare la patente auto e moto. Va ricordato che la patente di guida deve essere rinnovata a scadenze diverse a seconda della categoria posseduta e dell’età del conducente. Il rinnovo consiste in una visita per l’accertamento dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida da parte di medici abilitati.