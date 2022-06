Striscione dei tifosi della Diesel Tecnica contro il Comune di Sala Consilina: “Dove si giocherà?”

La Diesel Tecnica Sala Consilina, squadra neopromossa in serie B di basket, non ha ancora una casa per l’anno prossimo. Il PalaZingaro non può ospitare un campionato di così alto livello e nel Vallo di Diano non sembrano ci siano strutture in grado di farlo: l’unica potrebbe essere quella del Centro sportivo Meridionale ma sono in essere ancora dei lavori, gli ennesimi, che dovrebbero finire entro agosto. Il punto interrogativo è quindi bello grande e la società salese si sta muovendo su tutti i fronti per riuscire a trovare una degna casa per una squadra che ha fatto qualcosa di incredibile per il territorio. E per questo motivo è spuntato questa mattina uno striscione dei tifosi sul muro di via De Petrinis (lo stesso che fece da cornice allo striscione con una frase di Franco Arminio), a Sala Consilina, contro l’Amministrazione comunale: “Fate post di ringraziamento a nome di una intera città – si legge in riferimento ai post social di congratulazione alla squadra scritti dall’ente guidato da Francesco Cavallone – ma l’anno prossimo dove si giocherà?”. Il quesito è legittimo in quanto ancora non si hanno certezze, su questo fronte si stanno muovendo oltre alla società sportiva anche il mondo politico valdianese. Il tutto per cercare di dare una degna casa a un’eccellenza del territorio e non far sì, che ancora una volta, un’eccellenza del Vallo di Diano per restare tale debba emigrare.