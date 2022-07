La denuncia della Cisl: “Medico senza specialistica lavora in Rianimazione a Polla”

Un medico specializzando in Anestesia e Rianimazione lavora reparto di rianimazione dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla senza aver ancora completato la scuola di specializzazione. L’accusa arriva dalla Cisl medici di Salerno e dall’Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Emac. Lo hanno scritto in una nota inviata ai vertici dell’ASL Salerno e dell’ospedale di Polla con la quale è stata richiesta la revoca delle delibere con cui l’ASL ha assunto il medico specializzando prima con un Co.Co.Co. Questo è scritto nella missiva.

La dottoressa in questione da quanto emerso ha superato un concorso al Cardelli effettuato in seguito all’assunzione con il Decreto Covid.

.Secondo i sindacalisti però qualcosa non torna e la segnalazione è stata fatta “sulla scorta dell’impegno morale della nostra Direzione Aziendale – si legge nella lettera inviata al Direttore Generale dell’ASL – che ultimamente è intervenuta in ordine alla revoca di talune disposizioni recanti assunzioni e stabilizzazioni di “dipendenti” privi dei necessari titoli professionali per l’accesso al Servizio Sanitario Nazionale e Regionale”. Nella richiesta di revoca delle delibere firmata da Alfonso Citarella e Vincenzo Stridacchio in merito alla posizione del medico specializzando viene chiesto di fare chiarezza su alcuni aspetti ed in particolare: “se il piano formativo del medico – scrivono i due sindacalisti – sia stato concordato con la Scuola di Specializzazione Universitaria e per quante ore settimanali presso l’Ospedale di Polla e poi con un sortilegio il contratto è stato trasformato in incarico a tempo determinato”. Nel documento vengono poi riportate una serie di irregolarità riscontrate dall’analisi della documentazione relativa all’impiego dello specializzando: “Il laureato in medicina e chirurgia non ancora specialista, – si legge testualmente – citato nei provvedimenti viziati, sembrerebbe, che sia lasciato da solo in reparto come si evince dai turni di servizio esaminati ed inoltre anche se non ancora specialista in Anestesia e Rianimazione effettua regolarmente prestazioni aggiuntive cosi come riportato nel turno mensile di reparto. Infine non si spiega perché i turni del reparto di Anestesia e Rianimazione a Polla non vengono firmati dalla Direzione del Presidio e quindi si ignora chi e come provveda successivamente per la liquidazione delle competenze mensili (straordinario, reperibilità, prestazioni aggiuntive) del personale di tutto il reparto”.