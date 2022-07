Domenica è in programma Rando Ci-lento. In bici tra le bellezze del Parco

Rando Ci-lento è in programma per domenica , 10 luglio, ed è organizzata dall’associazione Facc’è Bike di Pomigliano d’Arco nel quadro del Rando Tour Campania (https://www.randotourcampania.it) e sotto l’egida della CSAIN Ciclismo Campania. La Rando Ci-lento prevede il percorso lungo (196km) e il percorso corto (123km). Si partirà ‘alla francese’ dalla Clouds Arena del Macofestival, seguendo due anelli con partenza e arrivo da Paestum (per iscrizioni Percorso lungo: https://bit.ly/3xKUUyO; Percorso corto: https://bit.ly/3O8sdB2). Si andrà prima verso il mare fino a Casal Velino Marina. Ci si inoltrerà, quindi, verso l’interno fino a Stio. Nei pressi di Stio coloro che sceglieranno il percorso lungo andranno in direzione Laurino, Piaggine, Corleto Monforte, Roscigno, Ottati, Roccadaspide per ritornare, quindi, verso Paestum. Coloro che, invece, sceglieranno il percorso corto ritorneranno al punto di arrivo attraversando Magliano, Trentinara e Giungano. Si avrà a disposizione un tempo, più che congruo, per completare i percorsi seguendo il proprio passo e rispettando i controlli previsti.

I Comuni di Paestum, Casal Velino, Orria, Laurino, Ottati, Roccadaspide, Trentinara hanno dato il loro patrocinio e si impegneranno (anche tramite le Pro Loco, come nel caso della Pro Loco De Matteis di Piano Vetrale) nelle attività di ristoro per i ciclisti che giungeranno ai punti di controllo, trasformando l’esperienza ciclistica anche in una occasione di fruizione dei prodotti tipici della Dieta Mediterranea e del Parco Nazionale del Cilento. Nella partnership operatori privati come il Macofestival hanno offerto gli spazi per i punti di partenza e di arrivo; l’E-bike Tour Cilento e la Via Silente hanno assicurato il loro sostegno, tessendo pazientemente con i Facc’e Bike la rete dei contatti e facendo circolare informazioni; bar e ristoratori (come il Dejavu di Casalvelino Marina, il Bar Anna e Nonno Luigi a Paestum) si sono impegnati nel supporto all’evento.