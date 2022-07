Omicron in Campania, De Luca: “Limitare feste in famiglia e usare mascherina, a settembre scuole a rischio”

«Avremmo bisogno per l’esplosione nuova del Covid di avere da Roma segnali di sicurezza per il nostro Paese e invece arrivano segnali di confusione e caos politico». Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nella diretta Facebook torna ad attaccare il ministro Roberto Speranza. «C’è una ripresa fortissima di contagio Covid nella nuova variante di Omicron 5. Anche in questa circostanza c’è la totale inesistenza del ministero, dove c’è un ministro che si presenta come raccomandatore non come ministro. Raccomanda prudenza, mascherine, vaccinazione, apertura di reparti per il Covid. Un raccomandatore, questa la nuova funzione assunta dal sedicente ministro della Salute del nostro Paese».

«Tutti i dati che vengono pubblicati sono sostanzialmente falsi. Sono falsi per una ragione oggettiva: perché sono sottodimensionati perlomeno del 50%. Abbiamo ormai decine di migliaia di persone che o sono asintomatiche o vanno in giro pur avendo una positività al Covid», aggiunge il governatore.

Ecco perché «serve grande prudenza nelle famiglie in relazione a questo dato preoccupante: i contagiati in età pediatrica sono in proporzione molto di più rispetto alla media. Vediamo di cominciare a limitare le feste e i festini nelle famiglie, e vediamo di cominciare ad estendere l’uso della mascherina». Ancora: «Non è comodo usare la mascherina con questo caldo, lo so, ma se non abbiamo l’attenzione necessaria almeno nei luoghi al chiuso e di assembramento, il risultato sarà che noi avremo a partire da settembre una valanga di contagi», aggiunge, indicando le priorità. «Noi dobbiamo completare la quarta dose nelle residenze sanitarie assistite per la popolazione anziana.Non aspettiamo settembre, a settembre non arriverà niente di nuovo. Occorre vaccinarsi oggi con la quarta dose sopra gli 80 anni e per i pazienti fragili».

De Luca, poi, si sofferma sul un forte incremento dei contagi di bambini: «Un boom di contagi in età pediatrica, decine di bambini ricoverati – conclude –. E abbiamo centinaia di persone del comparto sanitario che sono contagiati. Se continua così nel periodo estivo, da settembre sarà molto pesante. E avremo di nuovo le solite difficoltà, con la riapertura delle scuole.