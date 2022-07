Nuovo singolo per il musicista teggianese Roberto Rocco. Ecco “Correrò da te”

“Una storia d’amore estiva fatta di passione, energia, tante promesse che solo il tempo potrà trasformare in certezze o soltanto in un ricordo”, così il musicista di Teggiano, Roberto Rocco definisce il suo nuovo singolo “Correrò da te”, uscito lo scorso 3 luglio. Rocco ha 30 anni ed è un compositore e Producer di musica Pop e Rock del Vallo di Diano. Nel 2018 si è laureato al Conservatorio di Potenza in Musica Elettronica. “Sono un polistrumentista – così si racconta – e ho partecipato a diversi concorsi, tra i quali “young on air” vincendo il premio come miglior inedito con il brano “Satellite” e in altri concorsi quali il “premio nazionale delle arti” al Conservatorio di L’Aquila”.

Nel 2019 è uscito il suo primo album dal nome “Separate Ways” e nello stesso anno viene selezionato come compositore nella residenza artistica “Creative Tools” che ha come progetto finale, la composizione di un brano per pianoforte ed elettronica. Nel 2020 ha partecipando alle selezione del Talent “Amici” con la band “The Ways” superando due fasi del programma presentando anche l’inedito “Like you”.