A Potenza la Banca Monte Pruno inaugura una nuova cassa self

Questa mattina, a Potenza, in Via del Gallitello si è svolta l’inaugurazione della nuova Cassa Self della Banca Monte Pruno.

Il taglio del nastro e la benedizione a cura di Don Marcello Corbisiero, hanno preceduto l’avvio della completa operatività di questo nuovo presidio dell’istituto di credito cooperativo.

Sono intervenuti, durante i lavori, il Vice-Direttore Generale Cono Federico e, in rappresentanza del Consiglio di Amministrazione, Clelia Romano, unitamente al Preposto della Sede di Potenza Michele Landolfi.

Un nuovo e moderno punto di contatto e di relazioni per soci e clienti della BCC Monte Pruno, che permetterà di poter operare in autonomia, con la consueta privacy e senza limiti di orario durante tutti i giorni della settimana, grazie proprio alla Cassa Self di ultima generazione.

La Cassa Self di Via del Gallitello si aggiunge alla Sede Distaccata di Potenza, sita nel centro del capoluogo lucano, Corso Giuseppe Garibaldi, 59/65.

L’apertura odierna completa il processo di sviluppo e potenziamento che la Banca Monte Pruno ha voluto realizzare in due prestigiose città che serve, come Potenza e Salerno, ed in due arterie molto frequentate, dove sono presenti numerose attività commerciali, come Via del Gallitello e Corso Vittorio Emanuele.

Presso la Cassa Self, per l’appunto, sarà possibile eseguire tutte le transazioni bancarie che normalmente si svolgono allo sportello: consultare il conto corrente, stampare saldo e movimenti, effettuare bonifici e ricariche telefoniche, pagare utenze, effettuare versamenti o prelevamenti di denaro contante e/o versare assegni.

“In poco più di due settimane si chiude questa parte del progetto di modernizzazione ed espansione dei servizi offerti dalla nostra Banca che ha visto interessate le due principali città del nostro territorio di competenza, ha sottolineato il Vice-Direttore Generale Cono Federico a margine dell’inaugurazione. L’obiettivo è la continua evoluzione dei servizi e della consulenza attraverso info point molto smart come questo di Via del Gallitello per garantire ai nostri clienti comfort, assistenza, servizi tecnologicamente avanzati ed anche possibilità di parcheggio per poter operare con la massima tranquillità. Anche su Potenza vogliamo che questo investimento sia nel segno della riconoscenza e rappresenti un modo per stare, ancor di più, al fianco di soci e clienti che, a partire dal 2014, si sono affidati alla nostra Banca, consentendoci di raggiungere risultati molto soddisfacenti. Prossima tappa, come già preannunciato dal Direttore Generale Michele Albanese qualche giorno fa, la nuova Cassa Self a Prato Perillo di Teggiano, altro territorio che ha dato tanto alla nostra azienda, rappresentando la prima tappa di sviluppo nel Vallo di Diano”.