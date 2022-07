Sant’Arsenio, ordinanza del sindaco: “Vietati schiamazzi e giocare a calcio nell’ex Piazza Fiordelisi”

Troppi schiamazzi e rumori molesti provocati da assembramenti di giovani e da partite di calcio organizzate nell’ex area Fiordelisi, oggi Piazza dei Padri Domenicani. E così il sindaco di Sant’Arsenio, Donato Pica, ha emanato un un’ordinanza ad hoc per quell’area che nel periodo estivo diventa motivo anche di tensioni tra i cittadini residenti ed i giovani che la frequentano. Una piazza ed i suoi spazi che, si legge nell’ordinanza, “ avevano ed hanno una funzione di aggregazione dei cittadini e di sede di manifestazioni e di eventi di iniziativa pubblica; che al contrario, soprattutto nelle ore serali e notturne del periodo estivo, diventano pertinenza esclusiva di numerosi gruppi di ragazzi e di giovani che disturbano continuamente la quiete pubblica e privata con il gioco del calcio o con schiamazzi rumorosi e, che a volte addirittura penetrano nelle proprietà altrui per recuperare il pallone, non trascurando il danneggiamento delle strutture comunali ubicate”. C’è da dire che la maggior parte dei ragazzi che frequentano quest’area ne rispettano l’integrità e magari la preferiscono perché più riservata, ma come spesso accade per le responsabilità di pochi, ne pagano le conseguenze tutti. L’ordinanza del sindaco Pica è chiara: “ Sono vietati il gioco del calcio e qualsiasi altra forma di assembramento in piazza Padri Domenicani e nell’area Fiordelisi, con schiamazzi o espressioni rumorose che disturbino la quiete pubblica e privata, soprattutto nelle ore serali e notturne e, con possibili danneggiamenti del patrimonio comunale”. Le sanzioni per i trasgressori vanno dai 25 ai 500 euro.

Un’ordinanza che si aggiunge a quella, sempre a firma di Pica, che regolamenta gli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e che limita anche la diffusione sonora all’esterno dei locali vietata oltre mezzanotte e mezza fino al 31 agosto. Per quanto riguarda l’apertura dei locali non potrà avvenire prima delle 5 fino al 31 agosto. Dal 1° settembre l’apertura non dovrà avvenire prima delle ore 6 fino al 31 maggio. La chiusura, invece, è disposta non oltre le due per il periodo estivo e non oltre le 24 per quello invernale. Fino a 3000 euro la sanzione prevista per chi non rispetta l’ordinanza.