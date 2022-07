Torna a San Pietro al Tanagro il memorial dedicato a Giuseppe Amato

Torna a San Pietro al Tanagro il torneo intitolato a Giuseppe Amato, giovane deceduto a seguito di un incedente stradale a Sant’Arsenio nel 2018. L’Associazione + Insieme, organizza ormai da anni un torneo di calcio a 5 in

ricordo del giovane. Dopo il successo del 2021 che ha visto la partecipazione di 12 squadre e 120 atleti di tutto il Vallo di Diano, con circa 150 goal segnati, il trofeo capocannoniere assegnato ad un giovane di Sant’Arsenio e il trofeo miglior portiere ad un giovane di Padula.

Il successo della squadra di giovani denominata “Centro Musica” che ha portato a casa un premio del valore di 500 euro battendo in finale con la squadra “Peroni FC”. Tante sono state le emozioni nel ricordo di Giuseppe Amato e all’insegna dello sport e dell’aggregazione, sempre gremiti gli spalti del Campo di Calcio a 5 di San Pietro al

Tanagro. Si rinnova, quindi, l’evento anche nel 2022, e quindi due le date da ricordare al momento 15 Luglio e 23 Luglio 2022. La prima il termine di iscrizione e la seconda l’inizio del torneo, tante le novità che saranno svelate durante il torneo, la prima è che aumentano quest’anno i premi per le squadre, in questa edizione, infatti, saranno messi in palio un premio del valore di €500 alla prima classificata, € 300 alla seconda classificata e €200 alla terza classifica. Inoltre saranno premiati con un trofeo per il Capocannoniere e il miglior portiere.

In più sugli spalti tra i visitatori ci saranno osservatori di squadre di calcio a 5 di tutte le categorie, dalla serie B alla serie D, pronti a portare nelle rispettive squadre giovani talentuosi. Sarà un torneo insomma che promette spettacolo, aggregazione e sano agonismo, nel ricordo del giovane di San Pietro al Tanagro. Il Presidente dell’Associazione, Piera Aromando, ha dichiarato: “Crediamo molto in questo torneo e nella sua funzione di aggregatore sociale per tutte le fasce d’età, perché lo sport unisce. La location dell’evento la comunicheremo a breve, attualmente è in fase di definizione in base alle tante novità che caratterizzerà questo evento. Quest’anno daremo la possibilità a 16 squadre di iscriversi, viste le numerose richieste della scorsa edizione.”

Il Memorial Giuseppe Amato è un evento da non perdere sia per i calcettisti che per gli amanti dello sport.

Per le iscrizioni e il regolamento basta recarsi sulla pagina Facebook dell’Associazione +Insieme e contattare gli organizzatori.