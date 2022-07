Il Lilò di Sala Consilina chiude. Il proprietario: “Sono stato aggredito e le istituzioni mi hanno lasciato solo”

LiLo – Libero Locale, un locale tra i più frequentati di Sala Consilina e del Vallo di Diano, chiude. Questo in seguito all’aggressione subita da uno dei proprietari, il quale ha denunciato ai carabinieri di aver subito colpi e minacce da parte di un uomo, in seguito a diverse post di denuncia sui social in merito alle condizioni critiche (per la sicurezza) della piazza di Sala Consilina. LiLo è, anzi era considerata la volontà di chiudere, uno dei locali più frequentati e apprezzati. “Le condizioni di abbandono, spopolamento e degrado inerenti all’area della Piazza “Umberto I” di Sala Consilina sono note a chiunque abbia una briciola di senso civico – è il duro attacco dei proprietari del locale -. Da qualche anno, ogni estate, noi abbiamo reso noti, al nostro primo cittadino e alle forze dell’ordine, episodi di cattiva civiltà che allontanano la clientela dal Li.Lo. o spaventano i nostri clienti, tranquillamente seduti in terrazza”. Poi la descrizione su quanto avvenuto domenica sera. “Quest’anno il copione non è cambiato. E come ogni anno anche le nostre ragioni sono cadute nel vuoto e inascoltate fino all’epilogo di domenica sera, quando abbiamo subito un’aggressione fisica e verbale, corredata da numerose minacce verso di noi e i nostri cari, rei di aver parlato, scritto e denunciato il mal costume”. Dopo 6 anni, di lavoro, Li.Lo ha quindi deciso di chiudere, non solo per l’aggressione subita ma anche perché non c’è stata risposta alle loro denunce. “Di fronte alla solitudine istituzionale a cui siamo stati lasciati, di fronte alla consapevolezza di non essere al sicuro nemmeno tra le nostre mura, di non poter più lavorare in sicurezza e di non essere al momento adeguatamente tutelati rispetto al degrado che ci circonda, noi diciamo basta. Le porte del Li.Lo. resteranno chiuse”.

E infine un altro affondo. “Prima di noi altri giovani imprenditori che avevano investito nella Piazza hanno gettato la spugna davanti a polemiche e denunce portate avanti da cittadini agguerriti che ora non vedono e non sentono.

Ci sembra che quando si può criticare e talvolta denunciare chi investe si sia tutti pronti ad alzare la voce ed a dire la propria, mentre quando ci sia da difendere il senso del lavoro ed il senso civico si stia tutti in silenzio a guardare lo spettacolo del degrado in cui siamo sprofondati”.