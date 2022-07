Crisi idrica e interventi pubblici. La Regione incontra i Consorzi, Curcio: “Rete e progetti per un futuro migliore”

Si è svolto mercoledì pomeriggio scorso un interessante incontro con tutti i Consorzi di Bonifica campani, voluto e coordinato dal Vice Presidente Fulvio Bonavitacola. All’ordine del giorno il ruolo dei Consorzi di Bonifica rispetto agli impatti dei cambiamenti climatici. Vi è la piena consapevolezza da parte della Regione che i cambiamenti climatici costituiscano non un’emergenza futura ma una preoccupante realtà, i cui effetti sono sempre più manifesti: aumento del rischio idrogeologico, sia nei fenomeni franosi che alluvionali, peggioramento delle sorgenti, seri problemi di scarsità idrica, riduzione della portata dei corsi d’acqua.

“Rispetto a tali impatti – ha dichiarato il Vice Presidente Bonavitacola -, non si può proseguire con interventi disarticolati o puntuali; il problema va affrontato in maniera strutturale e per questo stiamo pensando come Regione ad una partnership forte da costruire con i Consorzi di Bonifica, anche in vista della prossima programmazione. Un riconoscimento, questo, della capacità progettuale ed operativa dei nostri Enti, nati per completare il prosciugamento di terreni paludosi o con difficoltà di scolo e finiti poi, chi più e chi meno, per occuparsi anche e soprattutto della difesa suolo”.

Nelle intenzioni della Regione vi è un percorso innovativo, ovvero la volontà di “spingere” i Consorzi a realizzare un contratto di rete in maniera tale che la Regione possa interloquire con un solo soggetto, in capo al quale concentrare l’ufficio progettazione e la stazione appaltante. Il contratto di rete dovrebbe poi avvalersi della consulenza scientifica del CUGRI (Consorzio Inter-Universitario dei Grandi Rischi), diretto dal prof. Domenico Guida. Un modo, questo, per rendere, secondo la Regione, più efficace e tempestiva l’azione di contrasto ai cambiamenti climatici, progettando e realizzando opere organiche, in grado, cioè, di affrontare i problemi della difesa del suolo e della siccità in maniera integrata e globale, andando anche oltre i perimetri dei singoli comprensori di bonifica.

Un’apertura, quella della Regione verso i Consorzi di Bonifica, molto apprezzata dai rappresentati dei singoli Enti che, nel ringraziare il Vice Presidente della Regione per la fiducia, hanno assicurato la propria disponibilità ad accettare questa entusiasmante e nuova sfida.