Il Museo dello Sport e delle Universiade verso l’inaugurazione al Centro Sportivo di San Rufo

“Il Museo dello Sport e delle Universiadi rappresenterà uno step fondamentale per il rilancio del Centro Sportivo Meridionale di San Rufo”. Lo afferma Sergio Roncelli, presidente del CONI regionale della Campania che, accompagnato dal Consigliere Regionale Corrado Matera, ha effettuato un sopralluogo presso la sede del Museo, in vista della ormai imminente inaugurazione. “È un progetto a cui tengo molto -sottolinea Roncelli- ideato insieme con l’onorevole Corrado Matera nel 2020. Una grande idea, forse unica in Italia, di un museo dello sport che possa ricordare a tutte le giovani generazioni i successi sportivi e i grandi campioni, che per loro possono essere esempio di morale e di etica. Era tutto pronto già dal 2020, ma a causa della pandemia l’inaugurazione è stata più volte rinviata. Il sopralluogo del Presidente Regionale del CONI e del Consigliere Regionale Corrado Matera è servito anche per integrare la struttura del museo, prevedendone l’ampliamento con nuovi pannelli e nuove testimonianze. “Il Museo dello Sport del Vallo di Diano – conferma Roncelli – sarà l’unica esposizione permanente in Campania ad avere anche il Museo delle Universiadi, evento di grandissima importanza non soltanto nella nostra vita sportiva, ma anche per il rilancio turistico e per il rifacimento degli impianti. Voglio ringraziare l’onorevole Corrado Matera -evidenzia il Presidente Regionale del CONI- per non aver mai abbandonato questo importantissimo progetto che abbiamo iniziato insieme. E mi fa piacere constatare che l’entusiasmo è sempre lo stesso, sia mio che suo, per riuscire a far decollare questa iniziativa”. Il presidente Roncelli precisa anche che il Museo dello Sport e delle Universiadi non è un progetto a sé stante, ma rientra nel piano di rilancio del Centro Sportivo Meridionale di San Rufo, punto di riferimento sportivo del Vallo di Diano e di tutto il salernitano. “È un complesso sportivo che va assolutamente rilanciato -spiega- e messo a disposizione di tutte le Società sportive della provincia. E proprio nel Vallo di Diano ci sono già importanti squadre di basket e di calcio a cinque che hanno bisogno di strutture adeguate a ospitare i rispettivi campionati professionistici nazionali, in modo che i propri tifosi le possano seguire”. Il Presidente Regionale del CONI lascia il Centro Sportivo Meridionale di San Rufo con una promessa: “Ci rivedremo presto nel Vallo di Diano per l’inaugurazione del Museo”. Grande la soddisfazione del Consigliere Regionale Corrado Matera: “Si avvicina il coronamento di un lavoro che parte dal lontano 2020. Soltanto a causa della pandemia si è stati costretti più volte a rinviarne l’inaugurazione. Ringrazio il Presidente Regionale del CONI Sergio Roncelli per aver condiviso fin dal primo momento questa importante idea progettuale, che conferirà grande visibilità al Centro Sportivo Meridionale di San Rufo, restituendo la giusta attenzione ad una struttura sportiva di fondamentale importanza per il Vallo di Diano e per la provincia salernitana”.