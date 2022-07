Caos vaccinazioni. Scontro Pessolano-Vastola: “Braccia rubate all’agricoltura”. A Polla attese anche di tre ore

È scontro “sanitario” tra il sindaco di Auletta Pietro Pessolano e il direttore sanitario dell’ospedale “Luigi Curto” e del Distretto Vallo di Diano, Pasquale Vastola. Il motivo del contendere è l’organizzazione della vaccinazione anti Covid. A Caggiano è stata spostata la sede senza che venisse avvertito – com’egli stesso ha dichiarato – il primo cittadino di Auletta. Pessolano ha quindi scritto a Vastola manifestando il proprio dissenso. Il direttore sanitario ha risposto a sua volta rimarcando – tra le altre cose – che il vice sindaco di Auletta era a conoscenza del cambio di sede e che “c’è disorganizzazione interna al Comune”. A questo punto Pessolano ha contrattaccato con un duro j’accuse sui social. “Da dirigente poco avvezzo al rispetto delle buone regole, lei ignora, quando c’è un cambio di sede, nel tal caso la sede per la somministrazione dei vaccini, buona regola sarebbe e anche per rispetto per chi come me amministra un territorio e al quale deve dare notizie corrette, mandare una lettera, Pec, o un atto di ufficiale per comunicare il cambio di sede”. Pessolano aveva scritto un manifesto per invitare la propria popolazione alla vaccinazione indicando però un luogo sbagliato. “Qui, non si amministra casa propria, qui siamo di fronte a cittadini, fragili e anziani che per raggiungere i posti deputati alla somministrazione dei vaccini, percorrono anche un bel po’ di chilometri. E, viste le temperature di questo periodo, non credo sia giusto far patire loro anche il dover andare in un posto e scoprire che lo si è cambiato in modo al quanto discutibile. Chiedendo, le voglio dire, di non preoccuparsi dello scoordinamento della mia amministrazione, ma, piuttosto, si preoccupi del fatto che forse, (anzi, senza il forse) nel suo caso chi l’ha messa lì a ricoprire quel ruolo, ha fatto di sicuro un torto all’agricoltura”.

Intanto sempre in merito alla vaccinazione occorre registrare l’affluenza massiccia al centro Don Bosco di Polla (oltre 250 persone per la quarta dose) ma anche allo stesso tempo una cattiva organizzazione con file interminabili (anche di tre ore) e anziani in piedi per lungo tempo.