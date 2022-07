Sala Consilina “violenta”. L’amministrazione comunale respinge le accuse: “C’è sinergia con le forze dell’ordine”

Il Comune di Sala Consilina è intervenuto in merito a quanto avvenuto in Piazza Umberto I e in ordine all’episodio di aggressione denunziato da uno dei titolari dell’attività commerciale “Lilo-libero locale” in Piazza Umberto I di Sala Consilina, nonché in seguito al comunicato dei titolari è il Comune di Sala Consilina ha voluto porre dei chiarimenti:

“Ogni forma di violenza e minaccia, ovunque essa sia perpetrata, va condannata e perseguita ricorrendo agli strumenti della giustizia penale, nonché prevenuta attraverso ogni forma di sensibilizzazione al rispetto della legalità e delle regole di comune senso civico. A preservare la civiltà del nostro paese concorrono, con ruoli e responsabilità differenti, la magistratura e le forze dell’ordine, le istituzioni politiche e scolastiche, le famiglie ed i singoli o associati cittadini. Nella Città di Sala Consilina, e più in generale nel Vallo di Diano, la presenza delle istituzioni e delle forze dell’ordine è rimasta sempre costante nel tempo ed il loro impegno ha permesso in diverse occasioni la repressione di crimini che minacciavano l’ambiente, il territorio e la tranquillità dei nostri cittadini”. Il Comune guidato da Francesco Cavallone ha voluto ribadire che esiste una sinergia del Comando-Compagnia Carabinieri, della sottosezione di Polizia Stradale, della Tenenza della Guardia di Finanza locali e della Polizia Municipale assicurano al nostro territorio la tutela della legalità.

“L’aggressione denunciata non è, quindi, dovuta all’assenza delle Istituzioni. Inconferente è, inoltre, l’attribuzione della causalità di quanto accaduto al degrado di Piazza Umberto I, ovvero del “paese tutto”, alla mancanza in questi anni di investimenti e programmazione in ambito sociale e culturale”. Secondo l’amministrazione comunale Sala Consilina è una città sicura. “E’ una città dove la stragrande maggioranza dei suoi abitanti è costituita da persone civili, non violente, educate, propositive, volenterose, rispettose delle regole e delle istituzioni; è una Città che offre servizi, attrazioni culturali, gastronomiche, economiche e sociali grazie alla sua storia, a tutti gli amministratori che hanno contribuito alla sua evoluzione e ai cittadini che l’hanno vissuta e la vivono, investendo le proprie risorse umane ed economiche. Naturalmente, come purtroppo accade in altre parti d’Italia e del mondo, si verificano episodi

sconcertanti, di grave illegalità e inciviltà, la cui responsabilità, però, non può imprescindibilmente attribuirsi all’inefficienza delle istituzioni locali o statali. Idee e scelte politiche, programmi e pianificazioni, modalità e decisioni di intervento si possono non condividere o contestare senza, però, gettare inutilmente e pretestuosamente fango sull’intera Città”.