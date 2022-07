Cesare Cremonini riceve la cittadinanza onoraria di Maratea in occasione della XIV edizione di “Marateale”

Anche quest’anno, come ormai da tradizione, la Basilicata e la città di Maratea, saranno protagoniste della XIV edizione di “Marateale – Premio Internazionale Basilicata”, festival che premia le eccellenze del cinema e della tv. L’appuntamento ha avuto inizio mercoledì 27 luglio e terminerà domani, domenica 31 luglio, presso il teatro sul mare dell’Hotel Santavenere. La splendida cittadina costiera lucana, non a caso denominata “la perla del Tirreno”, ha ospitato eventi, proiezioni e incontri aperti al pubblico. Tante le star presenti alla manifestazione tra ospiti e premiati che si sono distinti nei campi del cinema, della tv e, in generale, dello spettacolo, sotto la direzione artistica di Nicola Timpone con la collaborazione di Antonella Caramia. Tra gli ospiti che hanno preso parte a questa nuova edizione di “Marateale” anche Cesare Cremonini. Il cantautore bolognese infatti domani, in occasione della kermesse dedicata al cinema, riceverà la cittadinanza onoraria di Maratea. Il cantautore, nei giorni scorsi, prima di arrivare nel potentino, era stato avvistato più volte nel Salernitano, precisamente a Palinuro, Agropoli ed anche in Costiera Amalfitana.

È lo stesso Cremonini ad annunciarlo sui social, anche se la notizia era già stata ampiamente diffusa dall’amministrazione comunale prima e dagli organizzatori del festival poi.

“Mi trovo a Maratea, luogo del mio cuore, capace di tenere insieme tutti i frammenti della mia vita – scrive Cremonini – Domani 31 luglio mi verrà conferita la cittadinanza onoraria della città di Maratea e il premio internazionale Basilicata-Marateale 2022, in occasione della XIV edizione del festival cinematografico Marateale. Sono in compagnia di artisti e personalità straordinarie del cinema e dello spettacolo del nostro Paese, con cui sto condividendo questi giorni indimenticabili”.

Non è un mistero l’amore che ha Cremonini per Maratea, qui, avrebbe composto diverse canzoni, ispirato dall’ambiente circostante. In particolare “Vorrei”. Cremonini racconta: “Studiavo Chopin e Beethoven, poi per Natale mio padre mi regalò un disco dei Queen. Mi accorsi che c’erano riferimenti alla musica classica in così tante loro canzoni che chiesi alla mia professoressa di farmi studiare Bohemian Rhapsody. Ne fu contenta. Tre anni dopo, mentre ero in vacanza con i miei genitori, scrissi “Vorrei”, la mia prima canzone. Avevo 15 anni”

Un amore dunque quello per la terra lucana e la musica che ha sin da bambino e che il cantautore non smette di coltivare.

“Amo questo luogo, le braccia tese verso il cielo del Cristo sembrano voler tenere in braccio il mondo, o chiedergli di rialzarsi, sollevandolo – continua il cantautore – A Maratea sono venuto tante volte, e le emozioni che provo ora sono le stesse che provavo da bambino.

Nel post di Facebook, ringraziando tutti, Cremonini dice di essere “onorato ed emozionato” per l’importante riconoscimento che riceverà domani. “Per me oltrepassa il valore professionale per coinvolgere fortemente quello personale. Qui ho iniziato a scrivere canzoni e ho vissuto e continuo a vivere momenti importantissimi per la mia storia e la mia idea di vita artistica”