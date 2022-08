A Sassano, una panchina bianca in onore delle vittime della strada

Una panchina bianca per non dimenticare le vittime della strada e anche per sottolineare la necessità, sempre più urgente di diffondere le regole fondamentali per la sicurezza stradale, è stata installata a Sassano, comunità che ha purtroppo ha conosciuto più volte il dolore della perdita di vite umane, molte anche giovani, in seguito ad incidenti stradali. La panchina è stata installata nello spazio antistante la chiesa di Silla di Sassano, retta dal parroco don Bernardino Abbadessa, non lontano dal luogo di una delle tragedie stradali avvenute nella città. Quella che vide perdere la vita, contemporaneamente, 4 giovani di Sassano che si erano ritrovati dinanzi ad un bar.

L’iniziativa nasce su proposta di Ebiketourcilento di Annalia Cutolo, dell’ Associazione Napoli Pedala e della Fondazione Michele Scarponi con il patrocinio del Comune di Sassano. L’Amministrazione Comunale ha inteso raccogliere la proposta per ricordare le vittime della strada, auspicando che sia solo l’inizio di tante altre iniziative. Si punta, attraverso la presenza simbolica di una panchina bianca, a diffondere ogni giorno la necessità di ricordare che ci sono troppi soggetti deboli in strada tra pedoni, bambini, anziani e ciclisti che purtroppo pagano con la vita e con infortuni gravi il mancato rispetto delle regole a causa delle sistematiche violazioni del codice della strada. Una panchina simbolica, “in ricordo dei nostri concittadini e di tutti coloro che ci hanno lasciati perdendo tragicamente la vita in incidenti stradali”. Ha sottolineato il sindaco di Sassano, Domenico Rubino, in occasione della cerimonia di sabato, Per non dimenticare, ma anche per sensibilizzare l’opinione pubblica sul rispetto del codice stradale. Siamo orgogliosi di aver sostenuto l’installazione di questa panchina simbolo”.