Centro Musica Store organizza la prima edizione di “Padula Borgo Live”. Ospiti della serata “Sex and the Sud” direttamente da made in Sud

Promozione turistica a ritmo musicale è ciò che racchiude “Padula Borgo Live”, manifestazione organizzata da “Centro Musica Store” con il patrocinio del Comune di Padula e il sostegno di Confesercenti. Il prossimo martedì 2 agosto, infatti, il centro storico di Padula avrà come protagonista della serata 10 band che animeranno 10 diversi vicoli del centro storico padulese, rendendolo cosi un vero e proprio percorso musicale, turistico e gastronomico. Un modo particolare per far conoscere tutti i musicisti, cantanti e band, permettendo inoltre di far scoprire tutti i magnifici vicoli che caratterizzano il borgo di Padula, come musei, chiese e far assaggiare tutti i prodotti tipici padulesi.

Inoltre, come ospiti della serata che accompagneranno le band, durante tutto il percorso saranno le “Sex and the Sud”, direttamente da made in Sud.

Ci spiega di più Laura Di Salvatore, organizzatrice della manifestazione nonché titolare di Centro Musica Store.