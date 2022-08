Dopo il premio “Don Giovanni Iantorno”, arriva a Sapri la prima edizione del “Sapri Folk Fest”

Grande partecipazione alla XI edizione del premio “Don Giovanni Iantorno” tenutasi a Sapri in ricordo del sacerdote che amava definirsi, saprese doc. Dopo i saluti dell’assessore del comune di Sapri, Amalia Morabito, la giornalista Antonella Grippo ha coordinato gli interventi che si sono susseguiti. Intimi e profondi i ricordi della sorella di don Giovanni che tanto ha lottato per il diritto alla salute delle popolazioni del Golfo di Policastro. Maria Iantorno ha ricordato la figura di un giovane Don Giovannino che già in tenera età aveva riconosciuto il forte richiamo del Signore diventando seminarista prima e sacerdote poi, sottolineando, oltre la sofferenza del periodo di battaglie per l’apertura dell’ospedale, gli ultimi mesi di vita che lo portarono alla vita eterna a causa di una malattia cardiaca. Il Sindaco Antonio Gentile ha ringraziato Don Giovannino per le sue battaglie e per come sapeva essere sempre vicino alla gente bisognosa. Anche l’illustre ospite della serata, Don Patrizio Coppola, ha pronunciato parole di profonda stima e affetto riconoscendosi in molti dei tratti distintivi che hanno accompagnato la vita di Don Giovanni. Tra i tanti temi affrontati: i giovani e il loro rapporto con la Chiesa ed il loro futuro, i videogiochi come strumento di inclusione sociale, il ruolo della Chiesa nell’evoluzione culturale e sociale. I vari momenti della serata sono stati intervallati dal suono melodioso della tromba di Zizi Trumpet, al secolo Tony Fiordellisi. In chiusura di serata l’assegnazione del “Premio Don Giovanni Iantorno”, XI ediz. a Don Patrizio Coppola con le seguenti motivazioni: “Per aver saputo connette carità e modernità, andando a cercare nell’etere quella generazione solitaria che è la grande questione del nostro tempo”.

Intanto, sempre a Sapri, è in programma oggi e domani la prima edizione di “Sapri Folk Fest”. Sul lungomare della città della Spigolatrice risuoneranno i ritmi etnici campani e calabresi. L’evento è organizzato dal Comune di Sapri, Assessorato alla Cultura, al Turismo e allo Spettacolo. Questa sera arriva sul lungomare di Sapri il Folk Ethnic World della “cilentana” Piera Lombardi, artista a tutto tondo che ama dire di sé: “La mia terra la canto perché mi appartiene, ed io a lei, fino in fondo. Nel mio percorso artistico ho scoperto tantissimo di questi luoghi, della mia gente e della sua capacità di raccontare e cantare i più alti sentimenti dell’animo umano”. Canti d’amore, serenate e ballate, canti di protesta, orgoglio, appartenenza ed emigrazione. Non mancherà nel suo repertorio la canzone che più la rappresenta “la Cilentana”. In quasi 10 anni di attività circa 400 concerti in Italia e nel mondo. Queste alcune delle città toccate: Anversa, Atene, Barcellona, Berlino, Bruxelles, Caracas, Chicago, Detroit, Filadelfia, Ginevra, Liegi, Lugano, Stoccarda, Washington, Milano, Torino, Roma, Ancona, Avellino, Napoli. Domani sera, sarà la volta dei travolgenti ritmi di Mimmo Cavallaro. Il progetto artistico di Mimmo Cavallaro nasce ufficialmente nel 2009 con la pubblicazione del primo disco Sona Battenti, prodotto da Taranta Power sotto la guida di Eugenio Bennato. Si affaccia al mondo della musica popolare inizialmente come interprete della tradizione musicale calabrese, una cultura di cui fa parte in quanto nato e cresciuto in quell’ambiente che lo accompagna anche lungo il suo percorso artistico, e che cerca di approfondire attraverso indagini sul campo, registrando le voci degli ultimi testimoni diretti di quella realtà musicale. Dal 2012 diventa direttore artistico del Kaulonia Tarantella Festival, all’interno del quale duetta, nelle varie edizioni, con Antonella Ruggero, Tony Bungaro, Davide Van De Sfross, Cristiano De Andrè, Marcello Cirillo, trio Mandili.

La direzione artistica di “Sapri Folk Fest” è affidata a Matteo Martino. “Il ballo tradizionale chiamato Tarantella viene eseguito in tutto il meridione nelle sue varianti: Pizzica, Tammurriata, Tarantella calabrese e tarantella siciliana e noi lo faremo vivere con questa prima edizione di Sapri Folk Fest alla quale seguirà l’edizione del prossimo anno con gruppi provenienti da altre regioni” dichiara l’assessore Amalia Morabito, che ha voluto fortemente questa iniziativa.