La Banca Monte Pruno raggiunge uno storico traguardo: il miliardo di euro di depositi

“Un’altra storica pagina è stata scritta, anche in netto anticipo rispetto alle più rosee previsioni: il sogno del miliardo di euro di depositi da oggi è realtà. La Banca Monte Pruno raggiunge questo prestigioso traguardo che rappresenta al meglio la fiducia della clientela e la capacità dell’azienda di crescere e svilupparsi in tutti i territori di competenza”. E’ quanto comunicano i vertici dell’istituto di credito con una nota stampa nella quale esprimo grande soddisfazione per un risultato raggiunto anche prima di quanto prefissato. “Non basta la soddisfazione e l’entusiasmo di questo traguardo per esprimere al meglio cosa significhi per noi raggiunge un miliardo di euro di risparmi che i nostri clienti ci affidano quotidianamente e raggiungere un sogno. Ci piace ricordare come, conquistare la fiducia di un territorio, come quella delle persone, non è facile e noi con i nostri comportamenti seri e mantenendo la parola data, siamo riusciti ad ottenerla e non abbiamo nessuna intenzione di perderla.

Raggiungere questo sogno, poi, alla vigilia del 60^ anniversario della costituzione è ancor di più una grande soddisfazione, un segno di riconoscimento ed un regalo alla memoria di quel piccolo gruppo di 30 persone, per lo più agricoltori ed artigiani, ricchi di idee e spirito di iniziativa ma privi di mezzi, che guidati dal Prof. Emilio Pecori, fondarono la Cassa Rurale ed Artigiana di Roscigno – Società Cooperativa a responsabilità illimitata. È grazie allo spirito di iniziativa di questi 30 “coraggiosi” e alla propensione per il risparmio della nostra collettività, oggi confermata dal raggiungimento del traguardo del miliardo di depositi, che è stato possibile affrontare il discorso della cooperazione in generale, ed in specie di quella intesa allo sviluppo del credito personale, favorire il progresso, i soci e gli appartenenti alle comunità locali, perseguire il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche di tutta la zona.

Oggi ci piace dire semplicemente GRAZIE a tutti, GRAZIE per la fiducia, GRAZIE perché siete al nostro fianco”. Questo il commento dei vertici della BCC Monte Pruno”.