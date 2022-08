Campania, tra sport e app: i passatempi più amati per l’estate

Estate è vacanza, spensieratezza, mare, amici e tanto divertimento. In questo periodo dell’anno, infatti, dopo mesi passati al lavoro giunge il momento di mettere da parte le ansie e le preoccupazioni e dedicarsi completamente a se stessi, al proprio benessere mentale (con tanto tanto relax) ma anche a quello fisico. Non bisogna infatti abbandonare un po’ di sano sport inteso come puro divertimento ma che fa decisamente bene al fisico e all’umore. Come il resto delle meravigliose terre che l’Italia ha da offrire, anche la Campania nasconde meraviglie assolute e oasi turistiche dove assaporare la storia di questa incredibile terra e immergersi nella sua natura. Tra un tuffo nelle meravigliose acque della Costiera Amalfitana e il verde del Parco Nazionale del Cilento, allora perché non dedicarsi a un piacevole momento di sport e passatempo.

<h2> Gli sport per l’estate

Praticare regolare attività fisica è un vero e proprio toccasana per il corpo ma anche per la mente e l’umore. Questo è ormai risaputo. Fare sport aiuta a prevenire numerose patologie e praticare attività fisica all’aria aperta dona buon umore e allegria. In Italia si ha la fortuna di avere tanta natura a disposizione e questo aiuta ad ossigenare meglio il sangue e quindi i muscoli. Allenarsi sotto i raggi del sole, inoltre, permette di aumentare la produzione di vitamina D che serve per gli importanti processi fisiologici dell’organismo relativi all’apparato muscolo-scheletrico e alle articolazioni.

Quali possono essere allora le attività da poter praticare in Campania durante l’estate? Beh tra le attività più comuni che possono essere svolte praticamente dovunque c’è il trekking. Servono solo un buon paio di scarpe, uno zainetto e indumenti adatti. Il resto è solo la bellezza dei paesaggi naturali dove si decide di camminare. Senza fretta, al proprio passo, godendosi la passeggiata è il modo migliore per fare una buona attività fisica.

Per chi preferisce invece la spiaggia, un intramontabile passatempo dell’estate è quello del beach volley e del beach soccer. Attrezzatura? Una crema solare, un pallone e amici. Non c’è bisogno di altro. E alla fine un bel tuffo rinfrescante nello splendido mare della costa campana. Per chi invece non vuole abbandonare i sacrifici fatti durante l’inverno c’è la classica sessione di running a migliorare corsa e performance , una corsetta, magari nelle ore meno calde della giornata, all’aria aperta per mantenere la propria forma e nello stesso tempo respirare aria pulita. Ma tra le ultime tendenze in fatto di passatempi per l’estate c’è anche la pratica dello Yoga, da soli o in gruppo, in casa o all’aria aperta. Un momento per sé per praticare esercizio fisico per ritrovarsi anche a livello mentale.

<h2> Le migliori app sotto l’ombrellone

Nell’era in cui lo svago corre anche online, non possono non essere menzionate le numerose app per il gioco via smartphone o tablet. Da questo punto di vista c’è solo l’imbarazzo della scelta perché gli store di Apple o Android, e la rete in generale, mettono a disposizione le soluzioni più diverse: dai classici videogame tipici delle console ai rompicapi più semplici, dai giochi da tavolo ai giochi (di carte e non) tipici delle sale da gioco. Su tutti, ovviamente, le classiche slot machine, che risultano tra le più giocate dagli italiani in quanto propongono diverse modalità di gioco e vari modi per poterle provare gratuitamente. Capire cosa sono i free spin senza deposito , in tal senso, è semplice, in quanto si tratta di giri gratuiti messi a disposizione dell’utente per prendere la mano con la slot scelta.

Dai giochi tipici delle sale gaming ai classici giochi da “settimana enigmistica” ormai tutto si è spostato sui dispositivi mobili grazie alle tantissime app che permettono di giocare direttamente sul proprio smartphone. Giochi rilassanti da fare sotto l’ombrellone che distendono la mente come il classico sudoku o il cruciverba, passatempi divertenti e costruttivi per allenare la mente senza grandi sforzi all’insegna del puro relax.